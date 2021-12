Die Champions League live auf Sky: Heute Abend u.a. mit Real Madrid vs. Inter Mailand

In der UEFA Champions League geht am Dienstag und Mittwoch der sechste und damit letzte Gruppenspieltag über die Bühne. Mit Sky Sport Austria bist du live dabei (streame die Spiele mit dem SkyX-Traumpass)!

Die UEFA Champions League am Dienstag auf Sky Sport Austria mit Sky Experte Lothar Matthäus & Sky Analyse-Experte Klaus Schmidt

Bereits am Dienstag kommt es in Madrid zum Duell um den Gruppensieg zwischen David Alabas Real Madrid und Inter Mailand. Die Italiener brauchen für den ersten Gruppenplatz einen Sieg im Estadio Santiago Bernabéu. Nach seinem ersten UEFA Champions League Tor für die Madrilenen gegen Sheriff Tiraspol will David Alaba mit seinem Team nun auch den Gruppensieg fixieren. Sky Sport Austria stimmt ab 20:00 Uhr auf das spannungsgeladene Top-Match ein. Sky Anchor Martin Konrad führt mit Sky Experte Lothar Matthäus ab 18:00 Uhr durch den Fußballabend. Kommentator David Eder ist für Sky vor Ort in Spanien.

Sky Sport Austria überträgt auch alle weiteren Spiele des Abends – u.a. RB Leipzig gegen Manchester City im Fernduell mit Brügge um Gruppenplatz drei, das traditionsreiche Duell zwischen AC Milan und dem FC Liverpool, sowie das Auswärtsspiel von Atletico Madrid beim FC Porto – in der Einzeloption und zusätzlich in der Original Sky Konferenz live.

Der 6. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Paris St. Germain – Club Brügge um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

RB Leipzig – Manchester City um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Real Madrid – Inter Mailand ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Porto – Atletico Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

AC Milan – FC Liverpool um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Ajax Amsterdam – Sporting Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Shakhtar Donetsk – FC Sheriff Tiraspol um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Lothar Matthäus

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

Beitragsbild: Imago