Die Champions League live bei Sky Sport Austria: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick & Sky Experte Marc Janko am Dienstag, Christoph Freund & Sky Experte Andreas Herzog am Mittwoch

via

via Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch mit einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

David Alaba mit Real Madrid beim FC Chelsea am Dienstag um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Bayern München empfängt am Mittwoch Manchester City im Giganten-Duell um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle Viertelfinal-Entscheidungen live bei Sky Sport Austria: am Dienstag außerdem SSC Napoli gegen AC Milan und am Mittwoch Inter Mailand gegen Benfica Lissabon

Die UEFA Champions League am Dienstag mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick & Sky Experte Marc Janko und die UEFA Champions League am Mittwoch mit Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund & Sky Experte Andreas Herzog

Sky Experte Didi Hamann ist beim Hit Bayern – Manchester City als Co-Kommentator im Einsatz

Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Alle Spiele mit dem Sky X Traumpass live streamen!

Die Hinspiele im Viertelfinale der UEFA Champions League boten Fußball-Fans magische Momente und spektakuläre Tore. Wer kann sich nun mit dem Aufstieg unter die letzten Vier belohnen? Sky Sport Austria zeigt alle Partien live als Einzelspiele sowie alternativ in der Original Sky Konferenz.

FC Chelsea gegen David Alabas Real Madrid mit Stargast Ralf Rangnick & Sky Experte Marc Janko am Dienstag

Im Duell der beiden letzten Sieger der UEFA Champions League konnten sich David Alaba und Real Madrid im Hinspiel mit 2:0 durchsetzen. Nun wollen die Königlichen zum dritten Mal in Folge in das Halbfinale der Königsklasse einziehen. Kann Chelsea-Coach Frank Lampard mit seiner Mannschaft zurückschlagen oder bleiben Reals Träume von der Titelverteidigung aufrecht? Die Partie wird um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich kommt es im Stadio Diego Armando Maradona zur Entscheidung zwischen den beiden italienischen Top-Teams SSC Neapel und AC Milan. Die Offensive rund um Khvicha Kvaratskhelia blieb im Spiel im San Siro blass und konnte den 1:0 Heimsieg der Rossoneri nicht verhindern. Ob mit den eigenen Fans im Rücken der Aufstieg in das Halbfinale gefeiert werden kann, ist um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und führt gemeinsam mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick & Sky Experte Marc Janko durch den Abend. Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Bayern München gegen Manchester City mit Christoph Freund, Co-Kommentator Didi Hamann und Sky Experte Andreas Herzog am Mittwoch live auf Sky Sport Austria

Den ersten UEFA Champions League Einsatz als Bayern-Trainer hat sich Thomas Tuchel anders vorgestellt. Neben der 0:3 Pleite müssen auch teaminternene Angelegenheiten aufgearbeitet werden, um sich nach dem Aus im DFB-Pokal nicht aus dem nächsten Bewerb verabschieden zu müssen. Schaffen die Münchner die Sensation oder kann Pep Guardiola bei seiner Rückkehr nach München erneut als Sieger vom Platz gehen? Die Antwort gibt es um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Im zweiten Spiel des Abends treffen Inter Mailand und Benfica Lissabon aufeinander. Nach dem 2:0 Auswärtssieg in Portugal träumen die Mailänder von Coach Simone Inzaghi vom ersten Halbfinal-Einzug seit 2010, als man schlussendlich auch den Titelgewinn feiern konnte. Die Entscheidung im Rückspiel kann um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden.

Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund & Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer:innen live auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Didi Hamann wird die Partie zwischen Bayern München und Manchester City als Co-Kommentator an der Seite von Martin Konrad begleiten. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Chelsea – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

SSC Napoli – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Bayern München – Manchester City um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Inter Mailand – Benfica Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3