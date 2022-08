Die CL-Play-off-Spiele u.a. mit Dynamo Kiew vs. Benfica Lissabon heute live bei Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

Wer schnappt sich die letzten Tickets für die UEFA Champions League? In den Play-off Spielen werden die letzten sechs begehrten Plätze für die Gruppenphase der UEFA Champions League vergeben. Sky Sport Austria zeigt alle Hin- und Rückspiele live (mit dem Sky X-Traumpass alle Spiele live streamen).

Am heutigen Mittwoch kämpft ein weiterer Österreicher um einen Platz in der UEFA Champions League Gruppenphase. Aleksandar Dragovic und Roter Stern Belgrad müssen auswärts in Israel bei Maccabi Haifa bestehen.

Zeitgleich trifft SK Sturm Bezwinger Dynamo Kiew auf Benfica Lissabon. Beide Spiele werden live als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz ausgestrahlt. Bereits zuvor ist Viktoria Pilsen bei Qarabag Agdam zu Gast.

Mittwoch, 17. August 2022

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Qarabag Agdam – Viktoria Pilsen ab 18:35 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Die Original Sky Konferenz ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Dynamo Kiew – Benfica Lissabon ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Maccabi Haifa – Roter Stern Belgrad ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bild: IMAGO