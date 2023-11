Die drei ??? – Wer jetzt noch Chancen auf die EURO 2024 hat

Die Qualifikation für die UEFA EURO 2024 ist durch – fast! Drei Teams fehlen noch um das Teilnehmerfeld zu vervollständigen. Bis diese gefunden sind, dauert es aber noch. Es gibt ein Playoff-Turnier.

(Fast) nichts geht mehr! 21 der 24 EM-Teilnehmer der kommenden EURO 2024 sind fix. Doch bis die letzten drei Teams ihr EM-Ticket in der Hand halten, dauert es noch. Sie müssen zuerst in einem Playoff-Turnier bestehen. Wer die Chance dazu hat und wann das Turnier stattfindet, erklärt Sky Sport.

Welche Teams kommen in die Playoffs?

Hierbei spielt es erst im zweiten Schritt eine Rolle wie die Teams in der EM-Quali abgeschnitten haben. Erstmal ist wichtig zu wissen, ob das Abschneiden in der Nations League sie zur Teilnahme berechtigt. Im einfachsten Fall wären dies die jeweils vier besten Teams aus den drei Ligen A, B und C. Sie spielen jeweils ein Playoff-Turnier aus. Sind die besten Teams der jeweiligen Ligen schon qualifiziert, rücken die nächstbesten Teams nach.

Wie ist der Modus?

Gespielt werden pro Liga zwei Halbfinals und ein Finale. Das am höchsten gesetzte Team spielt zu Hause gegen das am schwächsten gesetzte Team im ersten Halbfinale. Das zweite Halbfinale bestreiten dann das zweitbeste (mit Heimrecht) gegen das drittbeste Team. Das Heimrecht für das Finale wird am 23. November nach dem Ende der EM-Qualifikation ausgelost.

Welche Teams aus Liga C sind dabei?

Laut den Ergebnissen der Nations League wären Georgien, Griechenland, Türkei und Kasachstan als jeweilige Gruppensieger für die Playoffs qualifiziert. Weil die Türkei aber bereits über die EM-Quali ein Ticket gelöst hat, rückt Luxemburg nach.

Playoff-Halbfinals Liga C Georgien (1) : Luxemburg (4) Griechenland (2) : Kasachstan (3)

Welche Teams aus Liga B sind dabei?

Israel und Bosnien-Herzegowina sind als Gruppensieger in der Liga B für die Playoffs qualifiziert, weil sie es über die EM-Quali nicht geschafft haben, sich für die EURO zu qualifizieren. Offen ist noch, auf wen die beiden Teams in den Playoffs treffen werden. Da Serbien und Schottland als nächstbeste Teams und Gruppensieger nicht in Frage kommen, weil sie bereits in der Quali erfolgreich waren, rücken Teams nach.

Das sind in erster Linie Finnland und die Ukraine. Hier kommt es zu einer ersten Besonderheit. Weil es im Playoff-Turnier der Liga A nicht genügend Teilnehmer gibt (zu viele haben es per Quali geschafft), rückt noch ein weiteres Team der Liga B nach. In diesem Falle Island. Welches der drei Teams im Playoff-Turnier A und welches in B antreten muss, wird am Donnerstag, den 23. November per Los entschieden.

Playoff-Halbfinals Liga B*