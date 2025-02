Die englische Woche der Premier League u.a. mit Tottenham vs. Man City live bei Sky Sport

FC Liverpool – Newcastle United am Mittwochabend ab 21:05 Uhr mit den Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein – Toni Tomic kommentiert auf Sky Sport 1

Kevin Danso empfängt am Mittwoch mit Tottenham Hotspur Manchester City um 20:20 Uhr live bei Sky

Oliver Glasner und Crystal Palace gegen Aston Villa am Dienstag um 20:20 Uhr live bei Sky

Sky Sport überträgt alle zehn Spiele des 27. Spieltags der Premier League live – sowie am Mittwoch zusätzlich in der Konferenz

Mit dem Sky X-Traumpass die Premier League live streamen!

In der Premier League steht eine englische Woche an und Sky Sport überträgt von Dienstag bis Donnerstag alle zehn Partien des 27. Spieltags live und in voller Länge.

Den Auftakt bestreiten am Dienstagabend Oliver Glasner und Crystal Palace, die auf Aston Villa treffen, während der AFC Bournemouth zu Brighton & Hove Albion reist. Parallel dazu gastiert Fulham bei den Wolverhampton Wanderers. Der FC Chelsea will nach drei Niederlagen in Folge gegen den FC Southampton seine Negativserie beenden.

Konferenz mit Nottingham Forest – FC Arsenal

Am Mittwochabend bietet Sky Sport neben den Einzelspielen zusätzlich eine Konferenz an. Ab 20:00 Uhr begrüßt Hannes Hermann die Zuschauer:innen u. a. zum Spitzenspiel zwischen dem Drittplatzierten Nottingham Forest und dem Tabellenzweiten FC Arsenal. Zeitgleich empfängt Kevin Danso mit den Spurs Pep Guardiola und Manchester City.

Auf das „Match of the Week“ zwischen dem FC Liverpool und Newcastle United stimmen ab 21:05 Uhr Toni Tomic sowie die Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein ein. Seit über fünf Monaten sind die Reds unter Trainer Arne Slot in der heimischen Liga ungeschlagen.

Komplettiert wird der Spieltag am Donnerstagabend ab 20:50 Uhr von West Ham United und Leicester City.

Women’s Super League

Sky Sport überträgt am Sonntag drei Spiele der Women’s Super League live. Los geht’s mit dem Duell zwischen Manchester United und Leicester City, ab 15:50 Uhr ist der Tabellenführer FC Chelsea zu Gast bei Brighton & Hove Albion und am Abend ab 18:20 Uhr trifft der Drittplatzierte FC Arsenal auf West Ham United.

Der 27. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: Crystal Palace – Aston Villa live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Fulham live auf Sky Sport 3

21:05 Uhr: FC Chelsea – FC Southampton live auf Sky Sport Austria 1 und auf Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:00 Uhr: Die Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Arsenal live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: Manchester United – Ipswich Town live auf Sky Sport 4

20:20 Uhr: FC Brentford – FC Everton live auf Sky Sport 5

21:05 Uhr: „Match of the Week” FC Liverpool – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und auf Sky Sport 1

23:15 Uhr: „What a Strike! Highlight-Show”, 27. Spieltag, live auf Sky Sport 1

Donnerstag:

20:50 Uhr: West Ham United – Leicester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Sonntag:

13:20 Uhr: WSL: Manchester United – Leicester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: WSL: Brighton & Hove Albion – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: WSL: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago