Die englische Woche der Premier League von Samstag bis Donnerstag mit 18 Spielen live & exklusiv bei Sky

FC Southampton gegen Manchester United am morgigen Samstag ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Am Dienstag FC Southampton gegen FC Chelsea ab 20:35 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Am Mittwoch das „Match of the Week” an der Anfield Road zwischen dem FC Liverpool und Newcastle United ab 20:30 Uhr mit den Sky Experten Manuel Baum, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Premier League

Sky zeigt von Samstag bis Donnerstag alle 20 Spiele des 4. Und 5. Spieltags der Premier League in voller Länge, 18 davon live

Die Niederlage im North West Derby gegen Erzrivale ManUnited macht den Fehlstart des FC Liverpool perfekt. Nach drei Partien können die Reds erst zwei Punkte vorweisen, befinden sich auf Platz 16 und laufen Gefahr, bereits jetzt den Anschluss an die Spitze gänzlich zu verlieren.

Nun kann die Klopp-Elf jedoch, in der viele LFC-Anhänger den zum FC Bayern abgewanderten Sadio Mane bereits schmerzlich vermissen, innerhalb der nächsten fünf Tage viel Boden gutmachen, da eine englische Woche ansteht. Darüber hinaus wird es dem FC Liverpool ganz recht sein, dass er zwei Heimspiele in Folge bestreiten darf.

Am Samstag geht’s gegen die „Cherries“, den AFC Bournemouth, ehe am Mittwoch im „Match of the Week“ des fünften Spieltags Newcastle United anreist. Das „Match of the Week“ des vierten Spieltags bestreiten bereits am Sonntag Aufsteiger Nottingham Forest und Tottenham Hotspur.

Fans des FC Southampton dürfen sich auf packende Heimspiele in den nächsten Tagen freuen. Am morgigen Samstag empfängt Ralph Hasenhüttl mit seiner Elf den englischen Rekordmeister Manchester United und am Dienstag kommt es zum Trainer-Duell mit Thomas Tuchel, der mit dem FC Chelsea anreist.

Zu diesem begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen am Sonntag ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Premier League.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Der 4. Und 5. Spieltag der Premier League bei Sky:

Freitag:

15:45 Uhr: „Premier League Stories: Peter Schmeichel“ auf Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: FC Southampton – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Liverpool – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester City – Crystal Palace live auf Sky Sport 7

15:50 Uhr: FC Chelsea – Leicester City live auf Sky Sport 8

18:20 Uhr: FC Arsenal – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Aston Villa – West Ham United live auf Sky Sport 5

17:00 Uhr: „Match of the Week“ Nottingham Forest – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News

Dienstag:

20:20 Uhr: Crystal Palace – FC Brentford live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Fulham – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: FC Southampton – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Leeds United – FC Everton live auf Sky Sport 3 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:20 Uhr: Manchester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: FC Arsenal – Aston Villa live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: AFC Bournemouth – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 4

20:30 Uhr: „Match of the Week“ FC Liverpool – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

20:35 Uhr: West Ham United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 5

Donnerstag:

20:50 Uhr: Leicester City – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago