Die Entscheidung im Kampf um die Meistergruppe mit dem 338. Wiener Derby am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Ab 16:00 Uhr fällt die Entscheidung um die Meistergruppe für Austria Wien, Austria Klagenfurt und WSG Tirol

Sky zeigt die Spiele Austria Wien – Rapid Wien, Austria Lustenau – Austria Klagenfurt, WSG Tirol – SK Sturm, TSV Hartberg – LASK, Salzburg – SCR Altach und SV Ried – WAC, live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte Peter Stöger begleitet den spannenden Sonntag der ADMIRAL Bundesliga

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs kämpfen drei Teams um die verbleibenden zwei Plätze in der Meistergruppe. Die Wiener Austria empfängt im brisanten Finale den Lokalrivalen SK Rapid. Alle Spiele der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Die Wiener Austria im Derby unter Druck und das Finale um die Meistergruppe

Der Sonntagnachmittag bietet die letzte Chance, in die Top-6 einzuziehen. Das Wiener Derby zwischen der Austria und dem SK Rapid bietet besondere Brisanz. Die Hütteldorfer könnten die Veilchen mit einem Sieg in die Qualifikationsgruppe schießen. Gelingt es Austria-Trainer Michael Wimmer sein Team in die Meistergruppe zu führen? Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. In Vorarlberg kommt es zum Duell Austria Lustenau gegen Austria Klagenfurt. Die Kärntner stehen im Moment auf Platz fünf und haben somit die beste Ausgangsposition im Kampf um die Top-6. Ob die Elf von Peter Pacult gegen den Aufsteiger einen Erfolg feiert, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Auf Platz sieben stehend hat auch die WSG Tirol noch Chancen auf die Meistergruppe. Im Finale kommt nun mit dem SK Sturm eine Spitzenmannschaft der Liga, die sich in der laufenden Spielzeit nur zwei Mal geschlagen geben musste. Können die Wattener mit einem Sieg über den Strich kommen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Erster gegen Letzter bei Salzburg – SCR Altach

In der Steiermark empfängt der TSV Hartberg den LASK. Die Linzer warten seit der Saison 2019/2020 auf einen Sieg gegen die Schopp-Elf. Ob der Bann gebrochen werden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 zu sehen. Zum Spiel Erster gegen Letzter kommt es in Salzburg, wenn die Mozartstädter auf den SCR Altach treffen. Das Team von Coach Miroslav Klose steht nach der Niederlage am vergangenen Spieltag auf dem letzten Tabellenrang. Gelingt den Vorarlbergern die Überraschung oder feiern die Bullen ihren neunten Ligasieg in Serie? Sky zeigt das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6. Zum Duell zweier Neo-Trainer kommt es im Innviertel, wenn die SV Ried auf den WAC trifft. Aufseiten der Oberösterreicher konnte Maximilian Senft mit dem Sieg in der letzten Runde die rote Laterne abgeben. Manfred Schmid musste sich bei seinem WAC-Debüt geschlagen geben und will nun den ersten Sieg feiern. Sky Seher:innen können das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7 sehen. Alle sechs Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 19. März 2022

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

TSV Egger Glas Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

FC Red Bull Salzburg – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

SV Guntamatic Ried – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

