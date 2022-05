Das Europacup-Playoff-Halbfinale zwischen WSG Tirol und dem LASK am Montag live & exklusiv bei Sky

Das Entscheidungsspiel am Montag ab 18:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Toni Pfeffer ist als Sky Experte im Einsatz

Sky zeigt auch die beiden Finalspiele zwischen dem Sieger und dem Fünften der Meistergruppe live & exklusiv

Wien, 20. Mai 2022 – Wer sichert sich den letzten internationalen Startplatz? In der ersten Runde des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga kämpfen die WSG Tirol und der LASK um die Finalspiele gegen den Fünften der Meistergruppe. Sky zeigt alle drei Europacup-Playoff-Matches live & exklusiv.



Am kommenden Montag stehen sich die WSG Tirol und der LASK in einem Entscheidungsspiel gegenüber. Das Europacup-Playoff-Halbfinale wird im Cup-Modus ausgetragen, also mit möglicher Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Während die Tiroler schon länger mit dem Playoff planen durften, qualifizierte sich der LASK erst heute für das Qualifikationsspiel. Wer setzt sich in der ersten Runde des Europacup-Playoffs durch? Die Antwort gibt es ab 18:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.



Das Europacup-Playoff-Halbfinale live & exklusiv auf Sky



Montag, 23. Mai 2022



18:30 Uhr



WSG Tirol – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Lisa Insam

Sky Experte: Toni Pfeffer

Artikelbild: GEPA