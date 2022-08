Die ersten Liga-Niederlagen von Salzburg

Eine Niederlage für Serienmeister Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga ist generell schon zu einer Seltenheit geworden. In dieser Saison setzte es bereits in Runde zwei eine Niederlage gegen Vorjahres-Vizemeister Sturm Graz. In der Steiermark verloren die Bullen mit 2:1. In den vergangenen Spielzeiten dauerte es für gewöhnlich länger, bis die Bullen einmal mit null Punkten aus einer Partie gingen. Allerdings gab es zu Beginn der Saison 2016/17 gleich an Spieltag eins eine heftige Niederlage für die Salzburger.