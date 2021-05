Die Generalprobe für das UEFA Champions League Finale und erster Titel-Matchball für Guardiola: Das Topspiel Man City gegen Chelsea in der Premier League live und exklusiv bei Sky

Drei Wochen vor dem UEFA Champions League Finale in Istanbul kommt es am Samstag bereits in der Premier League zum Duell der beiden Finalisten Manchester City gegen FC Chelsea. Für die Citizens ist es gleichzeitig die erste Chance, mit einem Sieg aus eigener Kraft die siebte Meisterschaft perfekt zu machen. Der FC Chelsea liegt aktuell auf dem vierten Platz und braucht die Punkte, um sich gegen die Konkurrenz im Kampf um einen Champions League Platz durchzusetzen. In der Tabelle lauern noch West Ham United, Tottenham und Liverpool und hoffen noch auf Ausrutscher der Blues. Sky überträgt das „Match of the Week“ am Samstag ab 18:00 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Manuel Baum kommentieren die Partie und analysieren die Geschehnisse dann im Anschluss. Vor Ort wird Raphael Honigstein seine Einschätzungen liefern.

Neben dem Topspiel überträgt Sky alle neun weiteren Begegnungen des 35. Spieltags live in voller Länge. Los geht’s bereits heute Abend mit dem Spiel zwischen dem Tabellendritten Leicester City und Newcastle United. Vier Spiele sind am Samstag angesetzt: Leeds gegen Tottenham, Sheffield gegen Crystal Palace, Man City gegen Chelsea und in der späten Partie Liverpool gegen Southampton mit dem Trainer-Duell Jürgen Klopp und Ralph Hasenhüttl. Ein Sieg der Reds gegen Southampton ist Pflicht, um noch im Rennen um einen Champions League Platz zu bleiben.

Weitere vier Begegnungen warten auf die Premiere League Fans am Sonntag. Wolverhampton spielt gegen Brighton. Aston Villa empfängt den Tabellenzweiten Manchester United. Die Überraschungsteam West Ham United empfängt Everton und Arsenal spielt gegen West Brom Albion. Der Spieltag wird abgeschlossen am Montagabend mit der Partie zwischen Fulham und Burnley.

Der 35. Spieltag der Premier League live auf Sky:



Freitag:

20:50 Uhr: Leicester City – Newcastle United, live auf Sky Sport Austria 2

Samstag:

13:20 Uhr: Leeds United – Tottenham Hotspur, live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Sheffield United – Crystal Palace, live auf Sky Sport 1

18:00 Uhr: „Match of the Week“ Manchester City – FC Chelsea, live auf Sky Sport 1

21:05 Uhr: FC Liverpool – FC Southampton, live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Brighton Hove & Albion, live auf Sky Sport 1

15:00 Uhr: Aston Villa – Manchester United, live auf Sky Sport 1

17:20 Uhr: West Ham United – FC Everton, live auf Sky Sport 1

19:50 Uhr: FC Arsenal – West Brom Albion, live auf Sky Sport 1

Montag:

20:50 Uhr: FC Fulham – FC Burnley, live auf Sky Sport Austria

Bild: Imago