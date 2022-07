Die Gewinner der Major’s Week stehen fest!

via

via Sky Sport Austria

Die Gewinner stehen fest. Über $15 Millionen an Preisgeld gab es dieses Wochenende bei vier Turnieren zu gewinnen. Österreich ging in drei Turnieren mit Markus Brier, Mathias Schwab und Lukas Nemecz an den Start und alle drei Spieler schafften den Cut.

The Evian Championship

Die Gewinnerin der Evian Championship 2022 lautet Brooke M. Henderson. Obwohl sie schon nach der zweiten Runde führte, blieb das Finale spannend. Mit 17 unter Par und einem Schlag Vorsprung gewann die Kanadierin vor der Amerikanerin Sophia Schubert. Titelverteidigerin Minze Lee war nach zwei Runden mit 1 unter Par auf Platz 58 und beendete das Turnier mit 3 unter Par auf Platz 43.

The Senior Open

Österreicher Markus Brier startete mit 3 unter Par und 2 über Par und schaffte somit den Cut. Nach vier Runden belegte er Platz 53 mit einem Score von insgesamt 4 über Par. Gewonnen hat Clarke Darren mit 10 unter Par und dem entscheidenden Bridie auf der 18. Das Finale brachte nicht nur viele Emotionen hervor, sondern auch großes Unwetter. Es kam sogar zu einer zweistündigen Verzögerung weil der Platz unter Wasser stand.

3M Open

Das höchste Preisgeld dieser Woche ging an Tony Finau. Für ihn ist es der dritte Sieg in seiner Karriere auf der PGA Tour. Mit 17 unter Par und drei Schlägen Vorsprung gewinnt der Amerikaner vor dem Südkoreaner Sung-jae Im. Nach Runde zwei schaffte Mathias Schwab den Cut und beendete das Turnier mit 5 über Par auf dem 72. Platz.

Cazoo Classic

Spannung pur. Richie Ramsay gewann dank dreier Birdies auf den letzten fünf Löchern und damit 14 unter Par die Cazoo Classic. Österreich wurde bei diesem Turnier durch Lukas Nemecz vertreten. Dieser schaffte den Cut nach zwei Runden. Auf seinen letzten fünf Löchern der vierten Runde spielte er zwei Bogeys und ein Doppelbogey. Diese konnte er mit einem Eagle leider nicht wiedergut machen. Er beendete mit 4 unter Par das Turnier auf Platz 34.

Kira Riess (LPGA, PGA, 3M Open, Cazoo Classic)/ Bild: IMAGO