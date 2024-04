Die größten Trainer-Zwiste in der österreichischen Bundesliga

Sturm-Trainer Christian Ilzer und Rapid-Coach Robert Klauß werden wohl nicht mehr die besten Freunde. Nach dem öffentlichen „Spionage“-Vorwurf verweigerte Ilzer dem Rapid-Trainer vor dem Spiel den Handschlag. Auch nach dem Schlusspfiff war die Stimmung trotz Handshake angespannt. Eine Auswahl der hitzigsten Trainer-Zwiste der vergangenen Jahre in der österreichische Bundesliga:

Christian Ilzer vs. Robert Klauß (2024)

Die Diskussion um eine angebliche Spionage von Sturm Graz bei Rapid hat rund um das Duell der beiden Klubs am Mittwoch in der Bundesliga einen neuen Höhepunkt erreicht. Sturm-Trainer Christian Ilzer verweigerte Rapid-Coach Robert Klauß vor dem 3:1-Sieg der Grazer im Allianz Stadion den Handschlag und übte nach dem Schlusspfiff harte Kritik am Deutschen. „Einen Trainer anzupatzen, ist in Österreich nicht üblich. Das sollte man ihm vielleicht einmal ausrichten“, meinte Ilzer.

Valerien Ismael vs. Dietmar Kühbauer (2020)

Bei der Partie zwischen Rapid Wien und dem LASK gerieten die Trainer beider Mannschaften in einem lauten Wortgefecht aneinander. „Was ist dein Problem? Rede nicht mit mir, halt den Mund“: Valerien Ismael zeigte sich sichtlich genervt von Didi Kühbauers Verhalten und machte eine ebenso laute wie unmissverständliche Ansage in Richtung des damaligen Rapid-Coaches.

Franco Foda vs. Klaus Schimdt (2017)

In der zweiten Spielhälfte zwischen dem SK Sturm Graz und dem SCR Altach (0:0) kam es zwischen Franco Foda und Klaus Schmidt zu einer lautstarken Diskussion an der Seitenlinie. Der Auslöser war ein hartes Einsteigen von Patrick Salomon gegen Philipp Huspek. Salomon wurde dafür mit einer Gelben Karte bestraft, was Schmidt nicht nachvollziehen konnte. Daraufhin ließ Foda seinem Ärger freien Lauf und setzte zu einer Schimpftirade an. Nach dem Spiel legten sich die Gemüter jedoch rasch wieder. „In dieser Situation waren wir unterschiedlicher Meinung, aber das ist schon wieder erledigt“, erklärte Foda. Goran Djuricin vs. Walter Franta (2017) Beim Spiel zwischen dem FC Flyeralarm Admira und dem SK Rapid Wien gingen auch nach dem Spiel die Emotionen hoch. Im Mittelpunkt dabei: Rapid-Trainer Goran Djuricin und Admira-Torwarttrainer Walter Franta. Djuricin soll seinem Gegenüber dabei ins Gesicht gespuckt haben.

Dietmar Kühbauer vs. Roger Schmidt (2012)

Nach dem Schlusspfiff bei Admira gegen Salzburg ging es im Kabinengang zwischen Dietmar Kühbauer und Roger Schmidt heiß her. Auslöser: Laut Kühbauer habe sich Schmidt in seine Unterhaltung mit Schiedsrichter Alexander Harkam eingemischt und sich später über den Dialekt des Burgenländers aufgeregt. „Er hat mir gesagt, dass ich Deutsch sprechen soll, ich sei ein Osterhase. Dabei sollte er wissen, dass man in Österreich Dialekt spricht.“

Nenad Bjelica vs. Dietmar Kühbauer (2010)

Nach dem Duell zwischen dem WAC und der Admira matchten sich die beiden Trainer, wer die Partie besser analysiert. Das packende Wortgefecht zwischen Dietmar Kühbauer und Nenad Bjelica bleibt bis heute unvergessen. Fun-Fact: Nur wenige Monate nach der Trennung zwischen dem WAC und Nenad Bjelica im Jahr 2013 wurde Kühbauer zum Trainer der Kärntner ernannt.

Werner Gregoritsch vs. Eric Orie (2007)

Für einen Eklat sorgte im Jahr 2007 der ehemalige Trainer des Kapfenberger SV, Werner Gregoritsch. Im Spiel gegen den FC Lustenau konnte der KSV-Coach seine Emotionen nicht bremsen. „Du Eierschädl du“, schimpfte der heutige ÖFB-U21-Teamchef sichtlich erzürnt in Richtung des gegnerischen Trainers Eric Orie.

Artikelbild: GEPA