Die Halbfinalspiele des DFB-Pokals der Frauen und Männer von Sonntag bis Mittwoch live bei Sky!

Von Ostersonntag bis einschließlich Mittwoch sind bei Sky sämtliche DFB-Pokal-Halbfinalspiele der Frauen und Männer zu sehen.

DFB-Pokal der Frauen: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg am Sonntag ab 12:15 Uhr live auf Sky Sport 1 und Bayer Leverkusen gegen 1. FFC Turbine Potsdam am Montag ab 18:15 Uhr live auf Sky Sport 2

Nele Schenker moderiert an beiden Ostertagen, Hannes Herrmann kommentiert die Begegnungen gemeinsam mit Verena Schweers beziehungsweise Lira Alushi

DFB-Pokal der Männer: Hamburger SV gegen SC Freiburg am Dienstag und RB Leipzig gegen 1. FC Union Berlin am Mittwoch jeweils ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport 1

Am Dienstag für Sky im Einsatz: Moderator Patrick Wasserziehr und Kommentator Kai Dittmann

Am Mittwoch: Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss

Den Auftakt machen die Frauen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg, der zuletzt beim Gipfeltreffen in der Liga die Münchner Konkurrenz deklassierte. 6:0 hieß es am Ende für den VfL. Ob sich der FCB für die herbe Niederlage revanchieren und ins Finale einziehen kann? Sky Moderatorin Nele Schenke begrüßt die Zuschauer:innen am Ostersonntag ab 12:15 Uhr auf Sky Sport 1. Hannes Herrmann kommentiert die Partie gemeinsam mit der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Verena Schweers.



Sky Kommentator Hannes Herrmann ist auch tags darauf an Ostermontag beim zweiten Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam im Einsatz. Ihm zur Seite steht dann die ehemalige deutsche Nationalspielerin Lira Alushi. Die Partie ist ab 18:15 Uhr live auf Sky Sport 2 zu sehen.





Hamburger SV gegen SC Freiburg am Dienstag und RB Leipzig gegen 1. FC Union am Mittwoch jeweils ab 20:15 Uhr

Die Halbfinalspiele des DFB-Pokals der Herren folgen am Dienstag und Mittwoch. Den Anfang machen der Zweitligist Hamburger SV und der Champions League Aspirant SC Freiburg. Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt die Sky Zuschauer:innen ab 20:15 aus dem Volksparkstadion und Kommentator Kai Dittmann führt durch die Partie.



Am Mittwoch kommt es im Osten zum reinen Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin. Live vor sind dann Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss.

Von den vier übrig gebliebenen Teams hat bisher nur der Hamburger SV den DFB-Pokal schon gewinnen können. Wer wohl dieses Mal ins Finale nach Berlin reisen und weiterträumen darf?



Alle Spiele des DFB-Pokals bis 2026 live bei Sky, der DFB-Pokal der Frauen in dieser Saison erstmals live

Sky bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt vier weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Mit der neuen Vereinbarung bleibt Sky bis mindestens einschließlich der Saison 2025/26 das Zuhause des DFB-Pokals. Ab der Saison 2022/23 wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der exklusiven Original Sky Konferenz zeigen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins im DFB-Pokal live erleben.



Ab dieser Saison überträgt Sky erstmals auch den DFB-Pokal der Frauen live und hat sich darüber hinaus die Live-Übertragungsrechte langfristig gesichert. Bis einschließlich 2025/2026 gilt die neue Rechtevereinbarung.



Die Halbfinalspiele des DFB-Pokals 2021/22 der Frauen und Männer im Überblick:



Ostersonntag:

12:15 Uhr: FC Bayern München – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 1

Moderatorin: Nele Schenker



Ostermontag:

18:15 Uhr: Bayer Leverkusen – 1. FFC Turbine Potsdam live auf Sky Sport 2

Moderatorin: Nele Schenker



Dienstag:

20:15 Uhr: Hamburger SV – SC Freiburg live auf Sky Sport 1

Moderator: Patrick Wasserziehr



Mittwoch:

20:15 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport 1

Bild: Imago