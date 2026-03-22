Die Hintergründe zum Kehl-Aus: So plant der BVB jetzt

Wie kam es zu diesem Knall und wie geht es jetzt beim BVB weiter? Sky Sport liefert alle Informationen und Hintergründe.

Am Sonntagvormittag kam es zu einem Treffen zwischen Geschäftsführer Sport Lars Ricken, Carsten Cramer (Sprecher der Geschäftsführung und Leiter der Bereiche Strategie und Kommunikation) und Sportdirektor Sebastian Kehl. Darauf hatten sich die Verantwortlichen bereits zuvor verständigt – unabhängig vom Ausgang des HSV-Spiels (3:2). Das Ergebnis des Gesprächs: Die Trennung von Kehl, die in beidseitigem Einvernehmen erfolgte.

Kehl hielt zuletzt als eine Art Sündenbock hin

Im Gespräch merkten beide Seiten, dass die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit das Beste ist. Auch Kehl hatte zuletzt gemerkt, dass sich die Kritik beim BVB oft an ihm als eine Art Sündenbock entlud. Erst vergangene Woche hatte Sky Sport im Transfer Update berichtet, dass die BVB-Bosse wackeln – zuvorderst Ricken und Kehl, deren Verträge bis 2027 laufen.

Durch die Kehl-Trennung emanzipiert sich Ricken immer weiter. Der Sport-Geschäftsführer, der im Sommer 2024 überraschend das interne Rennen gegen Kehl gewonnen hatte, lenkt damit auch den Fokus von seiner Person. Zuletzt hatten ihm nach Sky Sport Informationen enge Wegbegleiter immer wieder empfohlen, mit Blick auf Kehls Posten zu handeln, um nicht selbst „mitgespült zu werden“.

In Rickens Amtszeit fallen neben dem Kehl-Aus unter anderem auch die Trennung von Nuri Sahin, Sven Mislintat, Eduard Graf und die Anstellung von Trainer Niko Kovac.