Die Jagd nach dem Green Jacket auch ab 2022 weiter exklusiv bei Sky in Österreich: Der Augusta National Golf Club und Sky verlängern ihre Partnerschaft

Sky und der Augusta National Golf Club haben ihre langjährige Partnerschaft erneut verlängert. Damit überträgt Sky das traditionsreichste Golfturnier der Welt in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch langfristig in den kommenden Jahren live und exklusiv.

Die Vereinbarung umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit haben Sky Kund:innen mit Sky Go auch unterwegs die Möglichkeit live dabei zu sein, wenn die besten Golfer der Welt um das Green Jacket kämpfen. Zudem können Golf-Fans das Turnier mit dem Streamingdienst Sky X live verfolgen.

Österreicher Sepp Straka beim diesjährigen Masters in Augusta live & exklusiv bei Sky

Das erste Major des Golfjahres wird in diesem Jahr zum 86. Mal ausgetragen und findet vom 7. bis 10. April 2022 statt. Es wird ein ganz besonderes Turnier für den Österreicher Sepp Straka sein. Mit dem ersten Turniersieg eines Österreichers bei der PGA Tour sicherte sich der Ausnahmegolfer ein Ticket beim legendären Masters. Sky wird an allen vier Turniertagen live und exklusiv vom Augusta National Golf Club berichten und den Kund:innen durch zahlreiche Zusatzfeeds ein besonderes Masters-Erlebnis bescheren.

Die ausgebaute Partnerschaft mit dem Augusta National Golf Club umfasst auch die langfristigen Live-Übertragungsrechte an der Augusta National Women’s Amateur. Das Turnier der besten Amateurgolferinnen findet bereits am Wochenende, eine Woche vor dem US Masters statt. Mit Emma Spitz ist auch eine Österreicherin am Start.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: „Das Masters im Augusta National Golf Club und die Jagd nach dem Green Jacket übt eine besonders Faszination aus, die weit über die Golfer-Community hinaus strahlt und jedes Jahr Sportfans weltweit in den Bann zieht. Mit der erneuten Verlängerung der exklusiven Übertragungsrechte bleiben wir auch in Zukunft Deutschlands und Österreichs Golfsender Nummer 1.“

Masters-Woche auf Sky bereits ab Samstag, 2.4

Eingeläutet wird die Masters-Woche auf Sky bereits Samstag, 2.4., mit dem Finaltag der Augusta National Women’s Amateur live auf Sky Sport 2. Anschließend blickt Sky von Sonntag bis Mittwoch nochmals auf die größten Masters-Momente zurück und zeigt u.a. Bernhard Langers historische Triumphe bei den Turnieren 1985 und 1993. Hierbei ist Bernhard Langer selbst als Co-Kommentator im Einsatz, der mit einzigartigen Anekdoten seine beiden Finalrunden nochmals durchlebt. Am Mittwochabend überträgt Sky dann den Par 3 Contest ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport 2

Ab Donnerstag, 7. April ab 21:00 Uhr bis einschließlich Sonntagabend berichtet Sky dann live vom US Masters im Augusta National Golf Club. Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren das Turnier auf Sky Sport 1, Florian Bauer moderiert.

Zehn Stunden Live-Stream: „Featured Groups“

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Kund:innen mit Sky X Sport & Live TV sowie Abonnent:innen des Sky Sport-Pakets mit den exklusiven „Featured Groups“ und „Amen Corner“ zwei spannende Zusatzfeeds an. Bei den „Featured Groups“ können die Fans von Donnerstag bis Sonntag komplette Flights von gewissen Spielern live und in voller Länge verfolgen. Sky Q Kund:innen haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Sky Q Receiver abzurufen. So entgeht dem begeisterten Golf-Fan keine Sekunde und er kann die kompletten zehn Stunden eines jeden Spieltages verfolgen.

Frei empfangbare Live-Streams „Amen Corner” und “On the Range” auf skysportaustria.at/streaming

Zudem steht den Kund:innen von Donnerstag bis Sonntag der Feed „Amen Corner“ zur Verfügung. An allen vier Tagen wird hier das Geschehen an den Löchern 11 (White Dogwood), 12 (Golden Bell) und 13 (Azalea) live übertragen und steht allen Golf-Fans frei empfangbar im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming bereit.

Komplettiert wird das umfangreiche Live-Angebot von Sky Sport rund um das Masters mit dem frei empfangbaren Live-Stream „On the Range“ mit Live-Bildern der Trainingseinheiten aller Stars sowie Interviews und Analysen live aus Augusta – auf skysportaustria.at/streaming.

Augusta National Women’s Amateur und das US Masters Tournament in Augusta live und exklusiv bei Sky:

Samstag, 2.4.:

18:00 – 21:00 Uhr: Finaltag der Augusta National Women’s Amateur live auf Sky Sport 2

Sonntag, 3.4.:

18:00 – 19:00 Uhr: Official Film 2021 auf Sky Sport 2

Montag, 4.4.:

14:00 – 14:30 Uhr: Highlights Augusta National Women’s Amateur auf Sky Sport 2

14:30 – 20:30 Uhr: Official Films 1985, 1986, 1993, 1997, 2017, 2019, 2021 auf Sky Sport 2

18:00 – 20:00 Uhr: Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at/streaming

Dienstag, 5.4.:

15:00 – 17:00 Uhr: Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at/streaming

15:15 – 18:20 Uhr: Ein Sieg für die Ewigkeit: 4. Tag der US Masters 1985 in der Neu-Verfassung (2020) mit Bernhard Langer als Co-Kommentator auf Sky Sport 2

18:20 – 21:00 Uhr: B. Langers zweites Grünes Jackett: 4. Tag der US Masters 1993 in der Neu-Verfassung (2020) mit Bernhard Langer als Co-Kommentator auf Sky Sport 2

Mittwoch, 6.4.:

15:00 – 17:00 Uhr: Live-Stream „On the Range” auf skysportaustria.at/streaming

14:45 – 18:00 Uhr: Tigers erster Triumph: 4. Tag der US Masters 1997 auf Sky Sport 2

18:00 – 21:00 Uhr: Tiger Woods – Das größte Comeback: 4. Tag der US Masters 2019 auf Sky Sport 2

21:00 – 23:00 Uhr: Par 3 Contest live auf Sky Sport 2

Donnerstag, 7.4.:

21:00 – 01:30 Uhr: US Masters, Tag 1 in Augusta live auf Sky Sport 1

15:15 – 01:30 Uhr: Live-Stream „Featured Groups” auf skysportaustria.at/streaming

16:45 – 00:00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner” auf skysportaustria.at/streaming

Freitag, 8.4.:

21:00 – 01:30 Uhr: US Masters, Tag 2 in Augusta live auf Sky Sport 1

15:15 – 01:30 Uhr: Live-Stream „Featured Groups” auf skysportaustria.at/streaming

16:45 – 00:00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner” auf skysportaustria.at/streaming

Samstag, 9.4.:

21:00 – 01:00 Uhr: US Masters, Tag 3 in Augusta live auf Sky Sport 1

16:15 – 01:00 Uhr: Live-Stream „Featured Groups” auf skysportaustria.at/streaming

17:45 – 00:00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner” auf skysportaustria.at/streaming

Sonntag, 10.4.:

20:00 – 01:00 Uhr: US Masters, Tag 4 in Augusta live auf Sky Sport 1

16:15 – 01:00 Uhr: Live-Stream „Featured Groups” auf skysportaustria.at/streaming

17:45 – 00:00 Uhr: Live-Stream „Amen Corner” auf skysportaustria.at/streaming

Bild: Imago