Die Jagd nach dem Stanley Cup beginnt: Die NHL 2025/26 ab Dienstag live auf Sky

Insgesamt sechs Auftritte der rotweißroten Eishockey-Cracks Marco Rossi und Marco Kasper im Oktober live bei Sky

300 Spiele live – während der Regular Season und der NHL Stanley Cup Playoffs in der Regel mindestens ein Spiel pro Tag

Yannic Seidenberg verstärkt das Experten-Team, Michael Leopold ist künftig regelmäßig als Kommentator im Einsatz

Das Auftaktspiel des Titelverteidigers Florida Panthers gegen die Chicago Blackhawks am Dienstag ab 23:00 Uhr live

Die NHL mit Sky Stream hautnah verfolgen

Am Dienstag startet die NHL in die neue Spielzeit. Sky Sport ist auch in Zukunft die Heimat der besten Eishockey-Liga der Welt und überträgt in den kommenden Jahren rund 300 Spiele pro Saison live. In der Regel zeigt Sky Sport mindestens eine Begegnung pro Tag live – während der Regular Season und der Stanley Cup Playoffs.

Die Spiele der österreichischen Stars zum Auftakt der NHL-Saison

Auch die österreichischen NHL-Profis Marco Rossi und Marco Kasper starten mit ihren Teams in die neue Saison. Zum Auftakt der NHL zeigt Sky Sport im Oktober insgesamt sechs Spiele der Teams der beiden Österreicher – beginnend mit dem Duell zwischen den Toronto Maple Leafs und den Detroit Red Wings mit Marco Kasper am 13. Oktober ab 22:00 Uhr. Das erste Spiel von Marco Rossi und den Minnesota Wild, zu Gast bei den Washington Capitals mit NHL-Legende Alexander Owetschkin, wird in der Nacht auf den 18. Oktober ab 1:00 Uhr übertragen. Neben diesen Spielen zeigt Sky Sport die Detroit Red Wings und Marco Kasper in der Nacht auf den 16. Oktober gegen die Florida Panthers sowie am 19. Oktober gegen die New York Rangers. Minnesota Wild und Marco Rossi sind in der Nacht auf den 20. Oktober zu Gast bei den New York Rangers und zwei Tage später, in der Nacht auf den 22. Oktober, bei den New Jersey Devils, ebenfalls live bei Sky Sport.

Der Saisonauftakt 2025/26 auf Sky Sport

Zur Einstimmung auf die neue Saison zeigt Sky Sport News am Dienstag ab 19:00 Uhr das „Primetime Spezial: NHL is back“. Los geht es dann nur wenige Stunden später ab 23:00 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Stanley Cup Champion Florida Panthers und den Chicago Blackhawks, das Olivier Zwartyes und Patrick Köppchen kommentieren.

Neu im NHL-Team von Sky Sport ist ab dieser Saison Yannic Seidenberg. Der ehemalige Nationalspieler und langjährige DEL-Profi wird neben Patrick Ehelechner, Patrick Köppchen, Frank Mauer und Julia Zorn den Kreis der Expert:innen verstärken. Hinzu kommt außerdem Michael Leopold, der bereits in den vergangenen drei Saisons im Stanley Cup Final zum Einsatz kam. Er wird künftig auch schon während der Regular Season regelmäßig als Kommentator im Einsatz sein. Die weiteren Kommentatoren sind Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler und Tobias Roth.

Ihren ersten Einsatz in der neuen Saison werden Yannic Seidenberg und Michael Leopold gemeinsam absolvieren. Am Samstag, 11. Oktober kommentieren sie ab 19:30 Uhr zusammen die Begegnung der Winnipeg Jets gegen die Los Angeles Kings.

Die NHL auf Sky Sport

Während der Regluar Season wird Sky Sport unter anderem das NHL Winter Classic sowie die Spiele der NHL Global Series live übertragen und weiterhin regelmäßig die Live-Übertragungen des NHL Saturday und des NHL Sunday zeigen, die in Österreich zur besten Sendezeit stattfinden. Auch in den NHL Stanley Cup Playoffs wird Sky Sport umfassend live berichten, unter anderem mit allen Begegnungen der beiden Conference Finals und des NHL Stanley Cup Finals. Ausgewählte Spiele werden mit deutschem Kommentar begleitet, sämtliche Partien mit dem englischsprachigen Original-Kommentar angeboten.

Über die Live-Übertragungen hinaus präsentiert Sky Sport unter anderem das Highlight-Magazin „NHL On the Fly“. Außerdem sind am Vormittag des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Boston Bruins zu sehen. Somit können die Fans von Marco Kasper den österreichischen Star bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.