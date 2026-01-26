Die Konferenz der Superlative! 17 Partien des letzten CL-Spieltages am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Bayern München zu Gast bei PSV Eindhoven am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Mittwoch Paris Saint-Germain – Newcastle United, SSC Napoli – FC Chelsea, FC Arsenal – Kairat Almaty, Benfica Lissabon – Real Madrid und FC Barcelona – FC Kopenhagen live bei Sky

Sky Sport Austria zeigt exklusiv 17 der 18 Begegnungen einzeln als auch in der Konferenz der Superlative

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Das Ende der Ligaphase der UEFA Champions League steht bevor und der letzte Spieltag verspricht noch einmal jede Menge Spannung und Spektakel. Im Kampf um den Aufstieg sind unter anderem die Superstars Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal und Ousmane Dembélé mit ihren Mannschaften dabei. Die Zuseher:innen sind insgesamt bei 17 von 18 Spielen um den Aufstieg in die K.o.-Phase – ob als Einzelspiel oder in der Konferenz der Superlative – live & exklusiv dabei.

Jede Menge Spannung mit 17 von 18 Spielen am finalen Spieltag der Ligaphase live & exklusiv in der Konferenz der Superlative am Mittwoch bei Sky

Die Ligaphase der UEFA Champions League geht zu Ende und der letzte Spieltag verspricht noch einmal jede Menge Nervenkitzel: Zahlreiche Spitzenklubs kämpfen am Mittwoch zeitgleich um den Einzug in die Top Acht, um eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Phase oder sogar um das direkte Weiterkommen. Natürlich sind auch die Superstars mit von der Partie!

Einer von ihnen ist Harry Kane, der am Mittwoch mit den Bayern bei PSV Eindhoven gastiert. Nach der ersten Niederlage in der Deutschen Bundesliga am vergangenen Wochenende wollen die Münchner in der Champions League ihren Frust ablassen. Der FC Arsenal steht weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze und möchte auch im letzten Spiel gegen Kairat Almaty nochmals drei Punkte holen. Kylian Mbappé und Real Madrid sind ebenfalls so gut wie sicher in der K.o.-Phase. Die Königlichen feierten im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel einen beeindruckenden 6:1-Heimsieg und treten am letzten Spieltag bei Benfica Lissabon an. Schlechte Erinnerungen an die portugiesische Hauptstadt haben Ousmane Dembélé und seine Teamkollegen von Paris Saint-Germain, die am vergangenen Spieltag mit 1:2 gegen Sporting Lissabon verloren. Mit einem Sieg gegen Newcastle United könnten sich die Franzosen am Mittwoch einen Platz unter den Top Acht und damit das direkte Ticket für die K.o.-Phase sichern. Auch für den FC Barcelona und Lamine Yamal bleibt es spannend: Nach dem Sieg gegen Slavia Prag haben die Katalanen noch eine kleine Chance auf einen Platz unter den ersten Acht, müssen dafür aber den FC Kopenhagen schlagen und auf Schützenhilfe hoffen. Um den Einzug in die Play-offs bangen muss hingegen der SSC Napoli: Die Italiener müssen gegen den FC Chelsea gewinnen, um die Chance auf die Top 24 zu wahren – allerdings müsste das Team von Antonio Conte selbst bei einem Sieg noch um das Weiterkommen zittern.

Sky Anchor Constanze Weiss empfängt die Zuseher:innen am Mittwoch gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft zur UEFA Champions League. Marko Stankovic liefert als Analyse-Experte detaillierte Einblicke in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die Sky Live-Spiele des 8. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

PSV Eindhoven – FC Bayern München mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Liverpool – FC Qarabag live auf Sky Sport Austria 3

Paris Saint-Germain – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 4

FC Barcelona – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 5

Manchester City – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 6

Benfica Lissabon – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 7

SSC Napoli – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 8

AS Monaco – Juventus Turin live auf Sky Sport 1

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 2

FC Brügge – Olympique Marseille live auf Sky Sport 3

Athletic Bilbao – Sporting Lissabon live auf Sky Sport 4

Bayer Leverkusen – FC Villarreal live auf Sky Sport 5

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

