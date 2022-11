Die letzte Runde der ADMIRAL Bundesliga vor der Winterpause: Vorarlberg-Derby am Samstag und Verfolger-Duell LASK gegen SK Sturm am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In der 16. und letzten Runde vor der Winterpause warten wieder spannende Duelle in der ADMIRAL Bundesliga. Alle Spiele, wie das Vorarlberg-Derby am Samstag oder das Duell der Salzburg-Verfolger am Sonntag, sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag startet der 16. Spieltag der Bundesliga wie gewohnt mit drei Parallel-Spielen. In Vorarlberg kommt es zum Derby zwischen Austria Lustenau und dem SCR Altach. Das Hinspiel konnte der Aufsteiger mit 2:1 für sich entscheiden. Kann die Klose-Elf zurückschlagen und mit einem Sieg über den Lokalrivalen in die Winterpause gehen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. In der Steiermark empfängt der TSV Hartberg den SK Rapid. Mit dem Sieg im letzten Spiel gegen den LASK konnten die Hütteldorfer auf Tabellenrang vier vorstoßen, nun soll auch gegen den Tabellenletzten ein Dreier her. Ob sich die Elf von Interimstrainer Zoran Barisic gegen das Team von Klaus Schmidt durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Komplettiert wird der Bundesliga-Samstag vom Spiel WSG Tirol gegen die SV Ried. Das Match läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle Partien werden zudem ab 16:00 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Topspiel LASK – SK Sturm live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr. In Wien-Favoriten kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Wiener Austria und dem WAC. Die Veilchen wollen mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte in die Winterpause gehen. Die Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel empfängt die Klagenfurter Austria den Winterkönig Salzburg. Die Kärntner stehen trotz namhafter Abgänge im Sommer auf Platz fünf. Ob das Team von Peter Pacult gegen den Serienmeister überraschen kann, sehen Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Darüber hinaus werden die beiden Partien auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Den Abschluss des Kalenderjahres 2022 in der Bundesliga bildet das Topspiel LASK gegen SK Sturm. Während die Mannschaft von Didi Kühbauer den Abstand auf die Grazer verkürzen will, möchte sich die Ilzer-Elf mit einem Sieg in die bestmögliche Position bringen, um 2023 Tabellenführer Salzburg anzugreifen. Für die Oberösterreicher ist es außerdem das letzte Liga-Spiel im Ausweichstadion in Pasching, bevor es im Frühjahr 2023 zur Rückkehr nach Linz kommt. Der Hit kann ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Die 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 12. November 2022

16:00 Uhr:

SC Austria Lustenau – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Sonntag, 13. November 2022

13:30 Uhr:

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg , live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA