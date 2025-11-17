Die Lostöpfe für die WM-Auslosung 2026 im Überblick

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA, Kanada und Mexiko rückt immer näher. Während das ÖFB-Team noch um einen Platz beim Endturnier kämpft, sind 32 andere Nationen bereits qualifiziert. Marko Arnautovic und Co. können am Dienstag (20:45 Uhr) in Wien mit einem Punktgewinn gegen Bosnien-Herzegowina die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren fixieren.

Mehr Planungssicherheit haben dagegen schon 32 andere Nationen. England hat als erstes Team in Europa sein Ticket gelöst, Frankreich und Kroatien konnten mittlerweile nachziehen. In Südamerika ist die Quali bereits abgeschlossen. Der amtierende Weltmeister Argentinien setzte sich als Gruppenerster souverän durch, die WM-Stammgäste aus Brasilien und Uruguay sind im kommenden Sommer ebenfalls dabei.

Aufgrund der Vorgaben bei der Gruppenzuteilung kennt eine Reihe der qualifizierten Nationalmannschaften ihren Lostopf für die Gruppen-Auslosung bereits. Hier findet ihr alle bislang qualifizierten Teams und ihren entsprechenden Lostopf.

Die Lostöpfe im Überblick:

Alle Infos zur Auslosung der WM 2026

Mit der Auslosung der Gruppenphase nimmt das Turnier weiter Form an. Diese findet am 5. Dezember im Kennedy Center in Washington D.C. um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) statt.

Dabei werden die qualifizierten Nationen auf insgesamt zwölf Gruppen a vier Teams verteilt. Erstmals nehmen damit 48 Mannschaften an einer WM teil (zuvor 32). Die Zahl der Spiele steigt demnach von 64 auf 104.

Die Auslosung folgt einem klaren Ablauf: Die qualifizierten Teams werden gemäß ihrer FIFA-Weltranglistenpositionen in vier Lostöpfe eingeteilt. Die Gastgebernationen sind automatisch in Topf 1 gesetzt und erhalten jeweils den ersten Platz in ihrer Gruppe. Anschließend werden die restlichen Nationen zugelost.

Dabei werden geografische und sportliche Kriterien berücksichtigt, um eine ausgeglichene Gruppenverteilung zu gewährleisten.

Beitragsbild: Imago