WM 2026 Playoffs: Modus, Teilnehmer und Auslosung im Überblick

Zwölf Teams aus Europa haben die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada geschafft.

In den Playoffs kämpfen nun noch 16 Teams um vier WM-Tickets. Wie laufen die Playoffs ab? Wann ist die Auslosung und auf wen können die Türkei, Italien & Co. treffen? Sky Sport beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer nimmt an den Playoffs für die WM 2026 teil?

Die zwölf Gruppenzweiten der Quali-Gruppen sowie vier Nations-League-Gruppensieger, die sich in der Qualifikation weder als Gruppenerste direkt qualifiziert noch die Playoffs als Gruppenzweite erreicht haben. Sollten dies weniger als vier sein, rücken die bestplatzierten Teams des Nations-League-Gesamtrankings nach.

Wer hat sich für die Playoffs qualifiziert?

Als Gruppenzweiter qualifiziert: Albanien, Ukraine, Tschechien, Italien, Irland, Slowakei, Polen, Türkei, Wales, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Dänemark

Nachrücker aus der Nations League: Schweden, Rumänien, Nordirland, Nordmazedonien

Wie ist der Modus in den Playoffs für die WM 2026?

Es gibt vier Mini-Turniere mit jeweils vier Teams. Es gibt keine Gruppenspiele, sondern Halbfinale und Finale werden jeweils in nur einem Spiel ausgetragen. Die vier „Turniersieger“ dürfen sich am Ende über das WM-Ticket freuen.

Wann finden die Playoffs statt?

Die Playoffs finden im März 2026 statt.

Wann findet die Auslosung für die Playoffs statt?

Ausgelost wird am Donnerstag, 20. November. Bei der Auslosung werden die 16 Teams auf vier Lostöpfe verteilt. Die zwölf Gruppenzweiten werden gemäß ihrer Weltranglistenplatzierungen auf die Positionen 1 bis 12 gesetzt. Die vier Höchstgesetzten wandern in Lostopf 1, die Plätze 5 bis 8 bilden Topf 2, die Ränge 9 bis 12 kommen die Topf 3, die vier Nations-League-Nachrücker (Setz-Positionen 13 bis 16) in Topf 4.

In den Playoff-Turnieren treffen in den Halbfinalpaarungen jeweils ein Team aus Lostopf 1 und eine Mannschaft aus Lostopf 4 bzw. ein Team aus Lostopf 2 und ein Team aus Lostopf 3 aufeinander.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Topf 1: Italien, Türkei, Ukraine, Dänemark

Topf 2: Wales, Tschechien, Slowakei, Polen

Topf 3: Irland, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo

Topf 4: Schweden, Rumänien, Nordirland, Nordmazedonien

Wer hat Heimrecht?

Die acht Teams, die bei der FIFA am besten gerankt sind, haben im Halbfinale Heimrecht, die vier schlechteren sowie die Nachrücker aus der Nations League müssen auswärts ran.

Wer in den vier Endspielen Heimrecht hat, wird vorab ausgelost.

(sport.sky.de) / Bild: Imago