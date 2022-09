„Die Lust am Spielen spüren“: Lustenau-Neuzugang Bellache im Sky-Interview

Nach zuletzt zwei herben Rückschlägen in Folge beim 0:6 gegen Red Bull Salzburg sowie dem unerwarteten Cup-Aus gegen den Wiener Sport-Club lautet die Devise beim SC Austria Lustenau „zurück zu alter Stärke“ oder umgemünzt auf den Aufsteiger „zurück zu alter Unbekümmertheit und Spielfreude“.

War Trainer Markus Mader nach dem schwachen Auftritt seines Teams zuletzt noch sichtlich angeschlagen und bezeichnete die Schlappe in Wien als „härteste Niederlage seiner Trainerlaufbahn“, so bekräftigte er bei der Vorbereitung auf das Duell gegen die FK Austria Wien (Samstag ab 16 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) in Altlengbach mehrmals, dass die Mannschaft gefestigt sei und unbedingt eine Trotzreaktion zeigen möchte.

Einer, der bei der Mission Wiedergutmachung und beim Ziel Klassenerhalt helfen soll, ist der algerische U-20 Nationalspieler Yuliwes Bellache. Der 19-jährige, französische Mittelfeldspieler mit algerischen Wurzeln, der hauptsächlich auf den offensiven Außenbahnen und hinter den Spitzen beheimatet ist, wurde vergangenen Samstag als erster von drei Neuzugängen in der letzten Woche des Transferfensters verpflichtet. Der agile, wendige und dribbelstarke Bellache wurde vom Kooperationsklub Clermont Foot 63 aus der französischen Ligue 1 bis Saisonende ausgeliehen.

Bereits im Cup gegen den Wiener Sport-Club, in dem Bellache in der 65. Minute nach Einwechslung sein Debüt feierte, deutete der Juniorennationalspieler einen ersten Eindruck von seiner Qualität an. Speziell im Trainerteam ist man vom bisher Gesehenen sichtlich überzeugt wie Coach Mader zur Kenntnis gibt: „’Yuli‘ ist ein richtiger guter Junge und hat bis dato einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wenn er so weitermacht, wird er sicherlich bald von Anfang an spielen.“

Beim Blick auf die Person Yuliwes Bellache zeigt sich ein zurückhaltender, schüchterner, junger Mann, der scheinbar erst auf dem Feld während der 90 Minuten so richtig aufblüht. Im Interview mit Sky-Reporter Eric Niederseer stand die grün-weiße Neuerwerbung nun Rede und Antwort.

Wie würden Sie die Person Yuliwes Bellache auf und abseits des Fußballplatzes charakterisieren?

„Auf dem Feld sind meine Stärken sicherlich, dass ich eine gute Übersicht und eine enge Ballführung besitze. Ich habe definitiv mit dem Ball am Fuß meine Stärken – außerhalb des Platzes bin ich jedoch ein eher schüchterner Mensch! Aber, wenn ich mich im Umfeld wohlfühle, dann blühe ich auf!“

Jetzt sind Sie erst seit vergangenem Freitag in Österreich, wie waren die ersten Tage?

„Ehrlicherweise war die Integration für mich seit dem ersten Tage sehr gut. Das Team hat es mir einfach gemacht und es war vom Start weg eine sehr positive Grundstimmung in der Mannschaft. Ich persönlich habe natürlich versucht, mich so schnell wie möglich anzupassen. Ich habe sehr schnell gemerkt wie nett die Leute im Umfeld sind. Ich fühle mich hier einfach wohl.“

Stichwort „Integration“ – Gibt es Mannschaftskollegen, die Ihnen den Schritt von Frankreich nach Österreich besonders erleichtert haben?

„Absolut. Natürlich verstehe ich mich mit der französischen Achse rund um Bryan, Anthony und Hakim bereits sehr gut – auf und abseits des Platzes. Nichtsdestotrotz möchte ich aber hinzufügen, dass mich auch die deutschsprachige Achse sehr gut aufgenommen hat.“

Gegen den Wiener Sport-Club haben Sie bereits erste Minuten im Trikot von Austria Lustenau sammeln können. Mit welchem Gefühl sind Sie in Ihr Debüt gegangen?

„Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich war bereit, fit und habe auf meinen Einsatz gebrannt. Ich bin natürlich, abgesehen vom Ergebnis, sehr glücklich, dass ich gespielt habe und erste Minuten sammeln konnte.“

Vergangene Beispiele wie bei Muhammed Cham, Brandon Baiye und Bryan Teixeira haben gezeigt, dass der Schritt zu Lustenau ein Sprungbrett sein kann. Wie sehen Sie dies im Hinblick auf Ihre sportliche Laufbahn?

„Es kann ein Riesenschritt für mich sein. Speziell für meine Erfahrung, verbunden mit der nötigen Spielzeit, kann ich eigentlich nur daraus lernen uns als Spieler wachsen. Es ist sowohl für meine persönliche als auch sportliche Entwicklung eine spannende neue Etappe. Ich habe mich natürlich auch mit Brandon und ‚Mo‘ über den Verein ausgetauscht und kann es kaum erwarten meine ersten Schritte und Ballberührungen zu machen.“

Nach sechs Runden steht nun der vierte Tabellenplatz zu Buche. Was sind individuelle bzw. generelle Ziele mit Lustenau?

„Ich will dem Verein einfach bestmöglich helfen und die maximale Spielzeit kriegen, um mich weiterentwickeln zu können. Aber natürlich will ich schlussendlich auch, dass meine individuelle Statistik (Anm. d. Red.: bei Toren und Assists) passt. Unser Ziel ist es, dass wir uns in der Liga halten, aber wir müssen nach vorne schauen und werden versuchen am Ende der Saison so hoch wie möglich zu stehen.“

Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten oder womöglich auch Unterschiede zwischen der österreichischen Bundesliga und der französischen Ligue 1?

„Gleich ist auf alle Fälle, dass man in beiden Ligen spielerische Lösungen sucht. Einer der größten Unterschiede zu Frankreich ist wohl die Körperlichkeit und Physis, die in der Ligue 1 wohl etwas höher ist. Was ich bis dato gesehen habe, wird hier sehr viel mit dem Ball gespielt bzw. gearbeitet und Ballbesitzfußball gepflegt. Das spielt mir definitiv in die Karten.“

Jetzt steht womöglich auch Ihr Bundesliga-Debüt vor der Türe. Wie wollen Sie der Mannschaft gegen Austria Wien helfen?

„Natürlich werde ich versuchen, das Beste zu geben, die Offensive zu suchen und nach vorne zu spielen. Ich will die Mannschaft unterstützen und einfach die Lust am Spielen spüren – das ist für mich das Wichtigste im Fußball.“

Ob und wie schnell sich der Algerier als qualitative Verstärkung für Austria Lustenau zeigen kann, bleibt abzuwarten. Fakt ist jedoch, dass sich ihm am Samstag wohl bereits die erste Gelegenheit bietet, nicht nur sein Trainerteam, sondern auch den Rest der österreichischen Bundesliga von seinen Qualitäten zu überzeugen. Das Duell zwischen FK Austria Wien und SC Austria Lustenau ist am Samstag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen!

(Niederseer/Red).

Beitragsbild: Austria Lustenau