Die Madrid Open 2024 ab heute live & exklusiv bei Sky

Bis Sonntag, 5. Mai berichtet Sky vom kombinierten ATP- und WTA-Turnier täglich live aus Madrid (mit dem Sky X-Traumpass das Turnier live streamen)

Als Experten sind Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und ab dem Halbfinale Patrik Kühnen im Einsatz

24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis mit den besten Spielen des Tages

Alle verfügbaren Tennismatches und Courts des Turniers auf Sky Q

In der spanischen Hauptstadt finden in dieser Woche die Madrid Open statt. Auch Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner geht wieder an den Start und hofft nach den Hammer-Duellen gegen Alexander Zverev in Monte-Carlo und Stefanos Tsitsipas in Barcelona auf einen erfolgreichen Turnierverlauf.

Als Experten sind beim Turnier Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und ab dem Halbfinale Patrik Kühnen im Einsatz. Stefan Hempel, Paul Häuser, Markus Götz, Philipp Langosz, Andreas Thies, Hannes Hermann und Marcel Meinert, der das ATP-Finale begleiten wird, kommentieren.

Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

Sky hat jüngst eine fünfjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, vereinbart. In diesem Rahmen zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen auf Sky Sport. Damit bleibt Sky die Heimat des Tennissports in Österreich und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen. Auf dem linearen 24-Stunden Tennissender „Sky Sport Tennis“ überträgt Sky immer die besten Matches des Tages. In Wochen mit mehreren parallel stattfindenden Turnieren werden zusätzliche Sky Sport Sender zur Verfügung gestellt. Sky Sport Austria setzt einen zusätzlichen Fokus auf Turniere mit rotweißroter Beteiligung. Außerdem können die Fans ihren Lieblingsspielerinnen und -spielern über den Sportnachrichtensender Sky Sport News, skysportaustria.at und die Sky Sport Austria App folgen sowie über die Social Media Kanäle von Sky Sport Austria.

Die Mutua Madrid Open 2024 live auf Sky Sport Tennis & Sky Sport Austria:

Mittwoch, 11:00 Uhr: 2. Tag

Donnerstag, 11:00 Uhr: 3. Tag

Freitag, 11:00 Uhr: 4. Tag

Samstag, 11:00 Uhr: 5. Tag

Sonntag, 11:00 Uhr: 6. Tag

Montag, 11:00 Uhr: 7. Tag

Dienstag, 11:00 Uhr: 8. Tag

Mittwoch, 16:00 Uhr: 9. Tag

Donnerstag, 13:00 Uhr: Viertelfinale

Freitag, 16:00 Uhr: Halbfinale ATP

Samstag, 15:00 Uhr: WTA Finale

Sonntag, 18:30 Uhr: ATP Finale

Beitragsbild: Imago