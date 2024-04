Die Meistergruppe mit Rapid gegen Sturm heute live bei Sky

Der Hit der 28. Runde zwischen Rapid und Sturm Graz am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Sky Experte Marc Janko wird die Partie als Co-Kommentator live vor Ort begleiten

Zuvor ab 17:30 Uhr Salzburg gegen Austria Klagenfurt und Hartberg gegen LASK

Peter Stöger am Mittwoch als Sky-Experte im Einsatz

Auf Sky Zuseher:innen wartet eine englische Woche in der ADMIRAL Bundesliga. Zum Start der Rückrunde im Finaldurchgang kommt es erneut zu spannungsgeladenen Begegnungen, unter anderem Rapid gegen Sturm Graz und Klagenfurt gegen Salzburg am Mittwoch. Alle Spiele der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga sehen Sky Kund:innen live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

In der 28. Runde kommt es am Mittwoch zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Rapid und Sturm. Im engen Kampf um die Meisterschaft wollen die Grazer weiter punkten, während sich Rapid für die knappe Niederlage am Freitag revanchieren möchte. Sky Experte Marc Janko wird die Partie als Co-Kommentator begleiten und das Geschehen für die Zuschauer:innen einordnen. Die Partie ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zuvor ist Salzburg bei Austria Klagenfurt zu Gast. Der Serienmeister möchte nach dem gelungenen Auftakt von Interimstrainer Onur Cinel die Leistung vom Wochenende gegen Klagenfurt bestätigen. Ob dies gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zeitgleich trifft in der Steiermark Hartberg auf den LASK. Die Partie ist ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Mittwoch, 24. April 2024

17:30 Uhr

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

SK Rapid – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Peter Stöger & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

22:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

