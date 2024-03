Die Miami Open 2024 mit Sebastian Ofner – Weltklasse-Tennis der ATP und WTA live & exklusiv bei Sky

Nach Indian Wells folgen nun das zweite Masters-Turnier der ATP Tour sowie das dritte Masters der WTA Tour in Miami.

Bei den Miami Open 2024 geht auch Sebastian Ofner an den Start, der zuletzt in Indian Wells bereits in der ersten Runde unterlag. Nach einem Zwischenstopp auf der Challenger Tour will der Österreicher in Florida wieder zurück auf die Erfolgsspur finden.

Sky überträgt die Miami Open 2024 live und exklusiv auf dem 24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis und Sky Sport Austria. Zusätzlich haben die Tennisfans die Möglichkeit, alle verfügbaren Tennismatches und Courts des Turniers auf Sky Q abzurufen.