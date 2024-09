Die Nachtragsspiele der ADMIRAL Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Austria Wien gegen Sturm Graz am Mittwoch ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Donnerstag die Premiere von Manfred Schmid als Hartberg-Trainer gegen die WSG Tirol ab 18:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga könnt ihr mit dem Sky X-Traumpass streamen

In dieser Woche werden zwei der wetterbedingt abgesagten Bundesliga-Spiele der 6. Runde nachgetragen. Sky überträgt am Mittwoch und Donnerstag live & exklusiv.

Am Mittwoch ist Sturm Graz bei der Wiener Austria zu Gast. Beide Teams konnten am Wochenende nicht punkten und möchten schnellstmöglich auf die Siegerstraße zurückkehren. Welche Mannschaft in diesem Duell die Oberhand behält, ist ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria zu sehen.

Am Donnerstag empfängt Hartberg die WSG Tirol im zweiten Nachtragsspiel der Woche. Bei den Hartbergern wird erstmals Neo-Coach Manfred Schmid auf der Trainerbank Platz nehmen, der am Sonntag als Nachfolger von Markus Schopp präsentiert wurde. Wie sich die Steirer beim Trainerdebüt von Schmid schlagen, sehen Sky Zuseher:innen ab 18:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Die Nachtragsspiele der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Mittwoch, 25. September 2024

18:00 Uhr

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Donnerstag, 26. September 2024

18:00 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria

