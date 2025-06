„Die Nase lügt nicht!“ – Die Stimmen zu Österreich gegen Rumänien

Das ÖFB-Nationalteam hat einen erfolgreichen Start in die WM-Qualifikation hingelegt. Im ausverkauften Wiener Happel-Stadion konnte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick einen 2:1-Heimsieg über Rumänien feiern. Hier gibt es alle Stimmen nach dem Spiel.

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Wir haben eine Stunde richtig gut gespielt, in beide Richtungen mit und gegen den Ball. In den ersten 15 Minuten hatten wir Probleme, ins Spiel zu finden. Da waren die Rumänen auch physisch präsent. Dann kam die Stunde, in der wir das Spiel komplett dominiert und in der Phase auch den Sieg verdient haben. Die letzte Viertelstunde hat mir auch nicht gefallen, aber da reden wir morgen darüber. Ich glaube, dass der Sieg verdient war. Mich ärgert das Tor in der letzten Minute. Wir wollten unbedingt zu Null spielen. Am Ende ist es schon wichtig, die drei Punkte geholt zu haben. Jetzt gilt der volle Fokus San Marino. Es gibt keinen Grund, da hinzufliegen und zu glauben, das geht im Spaziergang. Wir werden mit der bestmöglichen Elf spielen, aber es kann schon sein, dass der eine oder andere frische Spieler reinkommt.“

Marcel Sabitzer: „Die ersten 20 Minuten waren wir nicht so im Spiel. Dann haben wir es in den Griff bekommen und gehen verdient in Führung. Die zweite Halbzeit war auch sehr gut, ein paar Angriffe können wir besser zu Ende spielen. In Summe sind wir sehr zufrieden mit dem Sieg heute. Wenn man das Spiel betrachtet, ist es ein verdienter Sieg. Mir wäre es ein bisschen höher lieber gewesen. Ich bin sehr froh, dass ich der Mannschaft wieder helfen konnte und wir machen weiter.“

Michael Gregoritsch: „In der Nationalmannschaft ist es für mich immer sehr einfach zu spielen. Die Mannschaft hilft mir extrem und das ist mein Job, in solchen Situationen dazustehen. Gott sei Dank gelingt mir das in der Nationalmannschaft fast immer und da bin ich sehr glücklich. Die Nase lügt nicht.“

Marko Arnautovic: „Es war sehr wichtig, dass wir so in die WM-Quali starten. Das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das erste Spiel unbedingt gewinnen wollen. Wir haben unseren Arbeitstag erledigt. Wir haben das eine Stunde lang super gemacht, ganz am Anfang und am Schluss nicht so gut. Was am Ende zählt, ist, dass wir die drei Punkte haben und so können wir weitermachen in San Marino.“

Christoph Baumgartner: „Wir alle wissen, wie schwer so erste Spiele sind. Es war ein gewisser Druck, weil die Bosnier schon neun Punkte haben. Wir wussten, wir werden unbedingt einen Sieg brauchen. Das haben wir geschafft, wir sind sehr glücklich.“

Mircea Lucescu (Teamchef Rumänien): „Es war ein verdienter Sieg der Österreicher, sie sind definitiv der Favorit in dieser Gruppe. Sie haben viele Spieler, die bei guten Clubs regelmäßig spielen und die Mannschaft ist seit vier, fünf Jahren praktisch die gleiche.“

Quelle: ORF / Foto: GEPA