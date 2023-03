„Die Nerven im Griff haben“: Barisic & Wimmer im Derby-Doppelinterview

via

via Sky Sport Austria

Wien-Neuling trifft auf Derby-Routinier: Austria-Coach Michael Wimmer und Rapid-Trainer Zoran Barisic kämpfen im Prestigeduell zwischen Austria Wien und Rapid Wien (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) nicht nur um die Vormachtstellung in der Hauptstadt. Im Sky-Doppelinterview sprechen die beiden Betreuer auch über den Reiz der einzigartigen Rivalität.

„Das ist, was den Fußball ausmacht. Die Jungs wissen, was zu tun ist“, blickt Wimmer seinem ersten Wiener Derby entgegen. Auch Barisic kennt die Brisanz des Duells: „Es ist immer was besonderes, ein Derby zu spielen. Es ist immer wieder eine große Herausforderung. Die Vergangenheit hat heute keine Bedeutung. Wichtig wird sein, dass wir die Nerven im Griff haben.“

Beide Coaches warnen vorab allerdings vor den Stärken des Gegners. „Sie attackieren ziemlich hoch und sind stark im Umschaltverhalten“, weiß Barisic, während Wimmer vor einem SCR-Stürmer warnt: „Burgstaller ist präsent da vorne, es gilt ihn zu kontrollieren.“

