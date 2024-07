Die neue Ankick-Saison steht vor der Tür!

Das lange Warten hat bald ein Ende: Anfang kommender Woche startet Ankick in die Saison 2024/25!

Dann bekommst Du Deine Anfangskader zugelost und wir eröffnen den Transfermarkt. Sieh zu, dass Du alle Deine privaten Ligen rechtzeitig voll hast bzw. dass diese vom jeweiligen Gründer fortgesetzt werden.

Wir informieren Dich auf allen Sky Sport Austria-Kanälen, sobald es losgeht. Eines sei jetzt schon gesagt: Wir erwarten uns die spannendste, abwechslungsreichste und unterhaltsamste Ankick-Saison seit Beginn des Spiels. Danke, dass Du auch diese Saison wieder mit uns ankickst!

Wir waren diesen Sommer eifrig mit der Weiterentwicklung unseres Fußballmanagers beschäftigt. Dabei haben wir auch viel Feedback der Sky-Community einfließen lassen. Danke an alle, denen das Ankick-Spielerlebnis genau so am Herzen liegt, wie uns. Darauf kannst Du Dich diese Saison freuen: