Die neuen Features der Ankick-Saison 2026/27 im Detail

Mehr taktische Flexibilität, mehr Freiheit: Das sind die neuen Ankick-Features!

Zum Start der Saison 2026/27 haben wir Features umgesetzt, die sich viele aus der Ankick-Community gewünscht haben. Ab sofort profitierst du von mehr taktischen Möglichkeiten und einem noch einfacheren Liga-Management.

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Hybrid-Spieler sorgen für mehr Flexibilität

Eine der größten Neuerungen betrifft deine Startelf: Ausgewählte Spieler können ab sofort auf mehreren Positionen eingesetzt werden.

Zum Start der Saison gilt das für 18 Spieler, die flexibel in zwei Rollen aufgestellt werden können – zum Beispiel im Mittelfeld und in der Verteidigung oder im Mittelfeld und im Angriff. Das eröffnet dir deutlich mehr Möglichkeiten bei der Kaderplanung und macht deine Aufstellung noch flexibler.

Diese Spieler verfügen bereits über eine zweite Position:

Verteidigung / Mittelfeld: Jürgen Heil (Sturm Graz), Anderson (GAK), Jacob Italiano (GAK), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Simon Piesinger (WAC), Nikolas Veratschnig (Red Bull Salzburg), Frans Krätzig (Red Bull Salzburg), Kasper Jörgensen (LASK), Melayro Bogarde (LASK)

Jürgen Heil (Sturm Graz), Anderson (GAK), Jacob Italiano (GAK), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Simon Piesinger (WAC), Nikolas Veratschnig (Red Bull Salzburg), Frans Krätzig (Red Bull Salzburg), Kasper Jörgensen (LASK), Melayro Bogarde (LASK) Mittelfeld / Angriff: Simon Seidl (Sturm Graz), Patrick Greil (SCR Altach), Quincy Butler (WSG Tirol), Moritz Wels (Austria Wien), Donis Avdijaj (WAC), Ante Bajic (SV Ried), Tobias Gulliksen (Rapid), Yusuf Demir (Rapid), Albin Gashi (Austria Lustenau)

Weitere Spieler mit mehreren Positionen können im Laufe der Saison folgen.

Einfacheres Liga-Management

Ein weiteres Feature, das sich viele von euch gewünscht haben, ist ebenfalls da: Ab sofort kannst du private und öffentliche Ligen auch wieder verlassen.

Damit wird die Verwaltung deiner Ligen deutlich flexibler. Du kannst weiterhin jederzeit in der Saison einer neuen Liga beitreten, bei einer maximalen Teilnahme an drei Ligen gleichzeitig.

Vielen Dank an alle, die uns regelmäßig Feedback und Verbesserungsvorschläge schicken. Eure Ideen helfen dabei, Ankick von Saison zu Saison weiterzuentwickeln.