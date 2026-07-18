Gewinnspiel zum Ankick-Saisonstart: Gewinne eine Playstation 5!

Am kommenden Dienstag startet Ankick – der Sky Sport Austria Fußball-Manager in die neue Saison. Zu diesem Anlass gibt es bei Sky Sport Austria wieder ein großes Gewinnspiel. Unter allen Spielern verlosen wir unter anderem eine Playstation 5, aber es gibt noch mehr zu gewinnen!

Mit dem Endspiel am Sonntag geht die Fußball-WM zu Ende. Nur wenige Tage nach dem Finale rollt der Ball in Österreich bereits wieder. Noch vor dem Saisonstart in der ADMIRAL Bundesliga startet auch unser Fußball-Manager in die neue Spielzeit.

Ankick startet mit neuen Features in die Saison

Am Dienstag, den 21. Juli 2026 geht es endlich wieder los und Ankick startet mit einigen Neuerungen in die Saison 2026/27.

So viel können wir schon verraten: In der neuen Saison wirst du noch mehr Flexibilität bei deiner Aufstellung haben. Außerdem haben wir weitere Verbesserungen umgesetzt, die das Ankick-Erlebnis noch angenehmer machen. Alle Informationen über die neuen Ankick-Features gibt es zum Launch am Dienstag, den 21. Juli auf unserer Webseite und in der Sky Sport Austria App!

Sobald es losgeht, werden die Anfangskader zugelost und der Transfermarkt öffnet. Nutze die verbleibenden Tage, um deine privaten Ligen zu vervollständigen oder bestehende Ligen fortzusetzen (HIER LOSLEGEN). Natürlich informieren wir dich im Newsletter und auf den Kanälen von Sky Sport Austria, sobald die Saison eröffnet ist.

Gewinnspiel zum Ankick-Launch: So nimmst du Teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Ankick-Spieler vor Anpfiff des ersten Bundesliga-Spiels der Saison in einer öffentlichen oder privaten Liga angemeldet sein und mindestens drei Transfers am Transfermarkt getätigt haben.

Unter allen Teilnehmern, die alle Voraussetzungen erfüllt haben und ihre persönlichen Daten vollständig im Community-Profil hinterlegt haben verlosen wir eine Sony Playstation 5.

+++ Registriere dich jetzt auf skysportaustria.at, um alle Features wie Ankick und die Sky-Tippliga zu nutzen – die Anmeldung ist bereits möglich! +++

Liga-Challenge: Gewinne Gutscheine für das Schweizerhaus für deine Freunde und dich

Und damit nicht genug: Du hast zur neuen Saison jetzt auch die Möglichkeit, einen Gutschein für das Schweizerhaus im Wiener Prater im Wert von 500 Euro zu gewinnen. Jede private Liga, die zum Saisonstart in der ADMIRAL Bundesliga mit zehn Spielern voll gefüllt ist, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Alle Spieler müssen ihre vollständigen persönlichen Daten im Community-Profil hinterlegt haben. Der Gründer der Liga wird per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt.

ACHTUNG: Öffentliche Ligen nehmen auch mit zehn Spielern gefüllt nicht am Gewinnspiel teil!

Preise

Launch-Gewinnspiel

1x SONY Playstation 5

Liga-Challenge

1x 500 Euro Gutschein für das Schweizerhaus im Wiener Prater

Die Gewinnspiele enden am Freitag, 31. Juli um 19;30 Uhr (MESZ). Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen alle persönlichen Angaben im Community-Profil vollständig hinterlegt sein. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.