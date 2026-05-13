Die PGA Championship mit Straka und Wiesberger live & exklusiv bei Sky

Von Donnerstag bis Sonntag duellieren sich die besten Golfer der Welt in Newtown Square, Pennsylvania (USA) um den zweiten Major-Titel der Saison

Mit Sepp Straka und Bernd Wiesberger gehen auch zwei Österreicher im Aronimink Golf Club an den Start

Alle Major-Turniere der Herren – das Masters, die PGA Championship, die U.S. Open und die Open Championship – werden 2026 live & exklusiv von Sky übertragen

Mit Sky X bist du live dabei!

Mit der PGA Championship steht diese Woche das zweite Major der Golf-Saison auf dem Programm. Die 108. Ausgabe des Turniers findet im Aronimink Golf Club in Newtown Square, Pennsylvania statt. Aus Österreich sind Sepp Straka und Bernd Wiesberger mit dabei. Straka, Österreichs Nummer 1 im Golf, ist zum sechsten Mal beim Turnier im Einsatz, Wiesberger nimmt nach dreijähriger Abstinenz sogar zum neunten Mal teil.

156 Golfer gehen dieses Jahr an den Start. Als große Favoriten gehen Scottie Scheffler, amtierender Titelverteidiger und Nummer 1 der Weltrangliste, und Rory McIlroy, zweifacher Gewinner der PGA Championship und Sieger des ersten Majors der Saison, ins Rennen. Gute Siegchancen werden auch Cameron Young, der dieses Jahr schon zwei bedeutende PGA Tour-Turniere gewinnen konnte, zugeschrieben. Wer sich schließlich zum Sieger der 108. PGA Championship krönt, sehen Fans live & exklusiv bei Sky Sport Golf.

Das komplette Turnier von Donnerstag bis Sonntag wird live & exklusiv bei Sky übertragen. Als Kommentatoren sind Martin Borgmeier, Konstantin Schad, Irek Myskow und Noah Pudelko im Einsatz.

Die PGA Championship 2026 live auf Sky Sport Golf

Donnerstag:

18:00 Uhr: Early Coverage

19:00 Uhr: 1. Tag in Newtown Square

Freitag:

18:00 Uhr: Early Coverage (auch auf Sky Sport Top Event)

19:00 Uhr: 2. Tag in Newtown Square

Samstag:

18:00 Uhr: Early Coverage

19:00 Uhr: 3. Tag in Newtown Square

Sonntag:

17:00 Uhr: Early Coverage

19:00 Uhr: 4. Tag in Newtown Square

Beitragsbild: Imago