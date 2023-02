Die Premiere des LASK in der neuen Raiffeisen Arena am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga warten das erste Heimspiel des LASK in der neuen Raiffeisen Arena in Linz sowie weitere spannende Spiele auf die Sky Zuseher:innen.

Das erste Spiel des LASK in der neuen Heimstätte gegen Austria Lustenau am Freitag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Sky Zuseher:innen live aus Linz

Am Samstag ab 16:00 Uhr die Spiele SK Sturm – Austria Klagenfurt und Austria Wien – TSV Hartberg live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr WAC – SK Rapid und SCR Altach – WSG Tirol live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Im Anschluss treffen Salzburg und SV Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 aufeinander

Die weiteren Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag

Bereits am Freitag geht es in der ADMIRAL Bundesliga mit dem Spiel LASK gegen Austria Lustenau weiter. Seit der Saison 2016/17 mussten die Linzer ihre Heimspiele im Paschinger Ausweichstadion ausrichten. Nun bestreitet der LASK gegen den Aufsteiger das erste Spiel in der 19.080 Personen fassenden neuen Heimstätte auf der Linzer Gugl. Ab 20:00 Uhr begrüßen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Marc Janko die Zuseher:innen zur 195-minütigen Live-Berichterstattung aus der neuen Arena. Darüber hinaus wird Sky mit 14 Kameras die besten Bilder zum historischen Spiel liefern. Ob die Linzer zum Einstand in der neuen Heimat einen Sieg feiern dürfen, kann ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.





Die Sky Experten Alfred Tatar am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag analysieren die Spiele am Wochenende

Am Samstag dürfen sich Sky Kund:innen auf zwei Parallel-Spiele freuen. Der SK Sturm empfängt Austria Klagenfurt. Während die Grazer nach der Winterpause aus drei Spielen ebenso oft als Sieger vom Platz gingen, verlor die Elf von Peter Pacult drei Mal. Kann das Team von Christian Ilzer den Abstand auf Salzburg verkürzen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich empfängt Austria Wien den TSV Hartberg. Die Veilchen mussten am vergangenen Spieltag die erste Niederlage unter Neo-Coach Michael Wimmer einstecken, der Kampf um die Meistergruppe spitzt sich damit zu. Ob mit einem Sieg gegen die Steirer ein Schritt in Richtung Top-6 gemacht werden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Beide Spiele werden auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.



Der Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga startet um 13:30 Uhr. In Kärnten kommt es zum Duell WAC gegen den SK Rapid. Das Team von Robin Dutt konnte zuletzt einen wichtigen Sieg gegen den Lokalrivalen aus Klagenfurt feiern. Die Hütteldorfer wollen weiterhin erster Verfolger des Spitzentrios bleiben. Das Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Parallel dazu spielt der SCR Altach gegen WSG Tirol. Die Klose-Elf möchte mit einem Sieg den Abstand auf das Tabellenende vergrößern. Ob das gelingt, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.



Den Abschluss der Runde bildet das Duell Erster gegen Letzter, wenn Salzburg die SV Ried empfängt. Die Innviertler möchten am Weg zum Klassenerhalt den Serienmeister ärgern. Die Bullen müssen ihren Fokus nach dem Spiel gegen AS Roma wieder auf die Liga richten. Die Partie kann ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Die 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 24. Februar 2023



20:00 Uhr:

LASK – SC Austria Lustenau, live auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: Guido Friedrich



Samstag, 25. Februar 2023



16:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar



Sonntag, 26. Februar 2023



13:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Andreas Herzog



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA