Die Qual der Wahl! Wo soll Alaba in der nächsten Saison spielen?

FC Chelsea

Die Blues befinden sich nur mit Abstrichen im Rennen um Alaba. Wie Sky bereits im Dezember berichtete, haben die Blues eigentlich andere Pläne und Alaba sei weder im Januar noch im Sommer 2021 ein Transferziel der Londoner, hieß es.

FC Barcelona

“Es gibt eine klare Präferenz von Alaba für Spanien. Eigentlich war sein Wunschverein immer der FC Barcelona”, meint Sky Reporter Max Bielefeld. Maßgebend für die Transferpolitik der Katalanen dürften die Präsidentschaftswahlen Ende Januar werden. Vorher wird in Sachen Alaba nichts passieren.

Real Madrid

Rein sportlich gesehen würde Alaba gut zu den Königlichen passen. Dort könnte er das Erbe von Sergio Ramos als Abwehrchef antreten. Die Marca berichtete zuletzt, dass die Bekanntgabe von Alabas Transfer noch in dieser Woche stattfinden solle. Nach Sky Informationen ist das nicht der Fall. Es gibt noch kein konkretes Angebot von Real. Viel mehr könnte der Klub mit dieser Personalie einen anderen Plan verfolgen, wie Ihr hier lesen könnt.

Juventus

Alaba und die “Alte Dame”: Könnte das eine Liebesbeziehung werden? Auf jeden Fall steht Juve auf ablösefreie Spieler. Andrea Pirlo, Lucio, Paul Pogba, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves, Emre Can, Aaron Ramsey und Adrien Rabiot sind nur einige prominente Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Platz dürfte der Bayern-Profi hier am ehesten in der Innenverteidigung neben Matthijs de Ligt finden.

Entschieden ist in der Causa Alaba aber noch nichts. Sky kann bestätigen, dass seine Berater mit all diesen Optionen Gespräche führen.

Oder kommt es am Ende doch ganz anders und der Österreicher bleibt beim FC Bayern? Momentan fast unvorstellbar, aber wer weiß …

