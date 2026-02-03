Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: Austria Wien

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit Sky X unkompliziert den besten Livesport streamen) in die Frühjahrssaison 2026!

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Austria Wien, zusammengestellt von Sky-Reporter Johannes Brandl.

Transfer

Zugänge

Marco Brandt (Young Violets)

Florian Hofmann (ab Sommer Young Violets)

Tomas Zorn (Sportvorstand)

Abgänge

Luca Pazourek (Leihe bis 2027 zu Hartberg)

Vorbereitung

Eine sehr ruhige Vorbereitung bei der Wiener Austria auf dem grünen Rasen, keine großen Verletzungen, wenig Transfertätigkeiten. Sechs Testspiele, vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen zu buchen. Dafür war es abseits des Rasens nicht ganz so ruhig. Der neue Sportvorstand wurde, nach einer längeren Findungsphase, mit Tomas Zorn gefunden. Der 39-jährige Deutsche ist somit der Nachfolger von Jürgen Werner und wird mit der Sportdirektion um Michael Wagner die sportlichen Geschicke des Vereins führen.

Auf dem Transfermarkt war man eher zurückhaltend unterwegs, die (finanziellen) Mittel fehlen einfach. Ein Stürmer mit Tiefgang wird gesucht, der sofort weiterhelfen kann. Geholt wurde mit Marco Brandt per sofort und Florian Hofmann ab Sommer zwei Youngstars für die Young Violets aus dem Nachwuchs von Red Bull Salzburg. Der Vertrag von Sanel Saljic wurde bis 2030 verlängert.

Auf der Abgangsseite wurde Luca Pazourek nach Hartberg per Leihe bis 2027 abgegeben. Das große Transferthema im Winter war bisher die Geschichte um Ifeanyi Ndukwe. Der U-17 Vize-Weltmeister wird im Sommer auf die Insel zu Liverpool wechseln. Die Reds sichern sich die Kaufoption für das violette Eigengewächs.

Im Sommer laufen einige Verträge bei der Austria aus (Trainer Stephan Helm, Reinhold Ranftl, Philipp Wiesinger, Tin Plavotic, Marko Raguz, Abu Barry (Option wird zeitnah gezogen werden), Hakim Guenouche und Ziad El-Sheiwi) und auch Vasiljie Markovic steht vor seinem ersten Profivertrag bei den Violetten. Der neue Sportvorstand und die Sportdirektion haben also noch einiges an Arbeit vor sich.

Absolut positiv zu erwähnen, dass Johannes Handl nach seiner Erkrankung wieder Großteils voll integriert in die Mannschaft ist.

Durchschnittsalter Kader

24.8 Jahre

Kadergröße

30 Spieler

Rising Stars

Vielleicht kein klassischer Rising Star, aber Sanel Saljic könnte den absoluten Durchbruch in der Liga schaffen. Die ersten Auftritte im Herbst waren schon vielversprechend, bis er von einer Bänderverletzung gebremst wurde.

„Ankick“- Tipps

Als Tipp für alle Fans von Ankick sind die Klassiker zu erwähnen: Eggestein, Barry und Ranftl sind eine sichere Bank in Sachen Punkte. Saljic und Boateng könnten im Frühjahr für mehr Punkte-Output sorgen als im Herbst.

Wunschelf/Mögliche Startelf

Anmerkung: Für das erste Spiel gegen Salzburg ist Philipp Wiesinger gesperrt und muss ersetzt werden.

Verletzungsupdate

Ziad ElSheiwi : Leichte Läufe. Zudem steht auch für ihn Kraftaufbau auf dem Programm Kein Zeitfenster für Comeback – unverändert.

: Leichte Läufe. Zudem steht auch für ihn Kraftaufbau auf dem Programm Kein Zeitfenster für Comeback – unverändert. Florian Wustinger: Konnte die gesamte Vorbereitung ohne Probleme mitmachen, wird wieder Thema werden.

Konnte die gesamte Vorbereitung ohne Probleme mitmachen, wird wieder Thema werden. Romeo Vucic: Auch er war in der Vorbereitung dabei und hofft auf Einsatzzeit.

Auch er war in der Vorbereitung dabei und hofft auf Einsatzzeit. Abdoulaye Kante: Könnte den Tiefgang bringen, wird aber behutsam aufgebaut.

Könnte den Tiefgang bringen, wird aber behutsam aufgebaut. Manprit Sarkaria: Arbeitet am Comeback.

Arbeitet am Comeback. Noah Botic: Bestreitet aktuell die Reha in Australien.

Spielanlage

Helm will Fußball spielen lassen. Der Kampf um den zweiten Ball und das sofortige Suchen der Tiefe ist nicht sein Ansatz. Spielerische Lösungen sollen im Fokus stehen. In der Defensive will die Austria variabler sein und situativ hoch attackieren aber auch in den nötigen Phasen tief stehen. Flexibilität ist das Zauberwort. Offensiv sollen Lösungen mit Ball gegen Drucksituationen gesucht und gefunden werden. Die spielerischen Elemente sollen nicht zu kurz kommen, auch wenn für die Entlastung und die Variabilität im Spiel auch mal die Tiefe attackiert werden soll.

Spielplan

Runde 18: Salzburg (auswärts – letzter Sieg gegen die Bullen am 27.05.2018)

Runde 19: Rapid (Heimderby)

Runde 20: Altach (auswärts)

Runde 21 LASK (heim)

Runde 22: Ried (auswärts)

Prognose Vereinsredakteur

Die Auslosung für die Austria ist knackig. Bei gutem Rückenwind kann hier wieder eine Euphorie entfacht werden. Erinnern wir uns an den Start ins Frühjahr 2025, da gab es in den sechs Spielen bis zur Punkteteilung vier Siege (Rapid, GAK, Klagenfurt, WSG) bei je einem Remis (Sturm) und einer Niederlage (Salzburg). Sollte der Start nicht gelingen wird die Stimmung am Verteilerkreis noch toxischer werden. Vielleicht etwas überspitzt, aber ob die Saison eine gute wird oder nicht kann sich gleich in den ersten zwei bis drei Spielen entscheiden.

Tipp Vereinsredakteur Endplatzierung

Vor der Saison war mein Tipp Platz 1 bis 4. Wenn der Einzug in die Top sechs in den nächsten Runden gelingt, dann kann die Austria mit Rückenwind in der Meistergruppe sicher positiv überraschen und eine Top vier Platzierung ist definitiv im Bereich des Möglichen.

