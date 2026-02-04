Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: FC Red Bull Salzburg

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit Sky X unkompliziert den besten Livesport streamen) in die Frühjahrssaison 2026!

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den FC Red Bull Salzburg, zusammengestellt von Sky-Reporter Andreas Brandt.

Transfers

Zugänge:

Marcus Mann (Geschäftsführer Sport, Hannover)

Tim Drexler (TSG Hoffenheim)

Johannes Moser (Profivertrag, vorerst Kooperationsspieler FC Liefering)

Damir Redzic (Dunajska Streda)

Abgänge:

Petar Ratkov (Lazio Rom)

Jacob Rasmussen (Kaiserslautern)

Lucas Gourna (Le Havre, Leihe)

Nach einem für Salzburger Ansprüche sehr durchwachsenen Herbst – inklusive zwischenzeitlicher sportlicher Führungslosigkeit – hat man sich selbst ein Packerl unter den Baum gelegt und Marcus Mann am 24. Dezember als neuen Geschäftsführer Sport präsentiert. Den Beweis dafür, dass er für den Klub auch wirklich ein Geschenk ist, wird er freilich erst antreten müssen. Der Deutsche wurde auch unter Mithilfe der Red-Bull-Granden um Jürgen Klopp aus Hannover losgeeist und soll – anders als Rouven Schröder – langfristig in Salzburg arbeiten (Vertrag bis 2030). Außerdem wurde der Vertrag von Stephan Reiter, dem kaufmännischen Geschäftsführer, langfristig und unbefristet verlängert.

Vorbereitung

Wie im Vorjahr sind die Salzburger auch heuer mit einem Testspielkracher gegen die Bayern ins Jahr gestartet – drei Tage nach Trainingsstart gab’s vor 29.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim nach ordentlicher erster Hälfte eine 0:5-Niederlage (Vorjahr 0:6).

Im achttägigen Trainingslager im türkischen Belek gab es zwei weitere Testspiele. Ein 1:1 gegen Rapids Conference-League-Gegner Rakow (Tor: Vertessen) und zum Abschluss einen 2:0-Sieg über Marko Arnautovic (Startelf) und Roter Stern Belgrad.

Sehr erfreulich aus Salzburger Sicht ist die Rückkehr von Karim Konaté, der gegen Ende der Herbstsaison schon zu Kurzeinsätzen kam, dem die Vorbereitung nach seiner langwierigen Knieverletzung aber nochmal sehr gutgetan hat – und mit dem im Frühjahr zu rechnen sein wird. Das hat auch sein Siegtreffer gegen den WAC im Cup-Viertelfinale schon gezeigt. Zur Pause musste er allerdings mit einer Blessur in der Kabine bleiben.

Während man in der Vorsaison mit zwei Niederlagen gegen die Klubs aus Madrid in der Champions League und einer noch viel schwerer wiegenden Niederlage gegen den LASK im Cup-Viertelfinale ins Jahr gestartet war, können die Bullen mit dem Start ins heurige Jahr durchaus zufrieden sein. Die Leistung gegen Basel in der Europa League war sehr gut, gegen Aston Villa hat man lange Zeit eine gute Vorstellung gezeigt, auch wenn am Ende eine Niederlage zu Buche stand. Und gegen den WAC wurde die Pflicht erfüllt und man steht im Cup-Halbfinale. National also weiter alle Chancen auf das Double da.

„Rising Stars“

Jannik Schuster hat erst am letzten Spieltag der Vorsaison sein Bundesliga-Debüt gegeben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Herbstsaison hat er sich schnell an die Bundesliga gewöhnt und leistungstechnisch einen großen Sprung gemacht.

Ankick-Tipps

Sie sind nicht günstig zu kriegen, aber speziell im offensiven Mittelfeld verfügt Salzburg über Spieler, die im Frühjahr nochmal einen Schritt nach vorne machen und für Highlights sorgen können. Kerim Alajbegovic ist längst kein Geheimtipp mehr, aber auch sein „Konkurrent“ Clement Bischoff dürfte in diesem Frühjahr gute Punkte sammeln. Außerdem gibt es mit Sota Kitano einen Spieler, der sowohl mit als auch gegen den Ball aktuell eine sehr gute Figur macht und im Frühjahr zu einem entscheidenden Spieler in der Bundesliga werden könnte. Wer in der Abwehr Bedarf hat: Wie oben beschrieben hat Jannik Schuster hat in den vergangenen Monaten eine starke Entwicklung hingelegt.

Wunschelf/Mögliche Startelf

Anmerkung: Soumaila Diabaté ist für das Auftaktspiel gegen die Wiener Austria gesperrt.

Spielanlage

Wie immer geht’s mehr um die Grundprinzipien als um die Grundordnung. Gegen den Ball aggressiv nach vorne verteidigen, den Gegner unter Druck setzen und stressen. Mit Ball mutig nach vorne spielen, Räume finden und bespielen. Dadurch, dass in der Innenverteidigung jetzt mehr Tempo vorhanden ist, sollte es den Gegnern auch schwerer fallen hinter die Kette zu kommen, selbst wenn man höher steht.

Prognose

Anders als im Vorjahr sind die Bullen mit Erfolgserlebnissen ins Frühjahr gestartet. Die Stimmung im Team wirkt aktuell gut. Das Ausscheiden in der Europa League ist zwar einerseits eine Enttäuschung, reduziert andererseits aber die Belastung im Frühjahr. Für Thomas Letsch wird es also deutlich weniger Grund geben die Rotationsmaschine anzuwerfen. Der Kampf ums Leiberl ist dadurch noch größer – das kann sich positiv auswirken, wird aber wohl auch für den ein oder anderen unzufriedenen Spieler sorgen. Wenn das Team trotzdem eine Einheit bleibt und die Schlüsselspieler gesund bleiben, ist das erste Double seit 2022 nicht unwahrscheinlich.

Tipp Endplatzierung

Meister

Bild: GEPA