Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: GAK

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga in die Frühjahrssaison 2026!

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den Grazer AK, zusammengestellt von Sky-Reporter Filip Vukoja.

Transfers

Zugänge

Franz Stolz (Leihe/CFC Genua)

Mark Grosse (SV Oberbank Ried)

Leon Klassen (Leihe/SV Darmstadt 98)

Mathias Olesen (Leihe/Greuther Fürth)

Abgänge

Sadik Fofana (U.S. Lecce)

Tio Cipot (Spezia Calcion  NK Maribor)

Marco Gantschnig (First Vienna FC)

Petar Filipovic (Vereinslos)

Vorbereitung

Top

Als Top könnte man besonders die Ausdauer und Laufintensität der Mannschaft hervorheben. Die Spieler kamen in guter Form zum Trainingsstart am 9. Januar an und sie zeigten im letzten Vorbereitungsspiel gegen die Wiener Austria, dass die hochintensive Spielidee von Ferdinand Feldhofer auch umgesetzt werden kann. Zudem konnte man die bisherigen Neuzugänge vergleichsweise früh zum Verein holen. Zuletzt ist noch die Rückkehr von Jacob Italiano ins Training zu erwähnen. Fast die ganze Vorbereitung musste der australische Teamspieler pausieren, da seine Wadenverletzung lange brauchte, um ganz zu verheilen. In der letzten Woche gelangen aber die Rückkehr ins Training und ein Kurzeinsatz in der Partie gegen die Wiener Austria.

Flop

Bis auf die Effizienz vor dem gegnerischen Tor gibt es hier wenig am GAK 1902 zu kritisieren. Die Mannschaft zeigt mit intensiven und fair aber hartem Spiel gegen den Ball, dass man immer mehr zu hohen Ballgewinnen kommt und auch schnell auf Offensive umschalten kann. Allerdings fehlten, wie einige Mal im Herbst, die Tore vor dem gegnerischen Gehäuse. Verbessert man diesen Aspekt des Spiels, so schaut es gut aus, den Klassenerhalt in Runde 29 und 30 zu fixieren.

Durchschnittsalter Kader

26,2 Jahre

Kadergröße

26 Spieler, 9 Legionäre

„Rising Stars“

Wenn es um in der Bundesliga „unbekanntere“ Spieler geht, so könnte ich nur Franz Stolz hervorheben, der bisher nicht in der österreichischen Beletage spielte. Ob Spieler oder Trainer, man ist beim GAK 1902 von ihm überzeugt eine gute Rolle zu spielen.

„Ankick“-Tipps

Owusu, Koch und Harakaté sollten meiner Meinung nach viele Punkte einbringen können. Alle vier Spieler sind, wenn sie fit sind, Stammspieler und dazu gab es in den letzten Bundesligarunden vor der Winterpause nur gute Leistungen von den genannten Spielern. Somit wird das investierte „Ankick“-Kapital in Owusu, Koch und Harakaté kein verschwendetes sein.

Startelf

Spielanlage

Hier hat sich wenig geändert im Vergleich zur Herbstsaison. Extrem laufintensives Spiel des Teams von Ferdinand Feldhofer, sowohl ohne als auch mit Ball. Unterschiedlich hohe Pressinglinien gegen den Ball, wobei hier im Frühjahr mit vermehrt höherem Pressing zu rechnen ist, da die Rotjacken sehr gut in Schuss sind und höhere Ballgewinnen eher zu Torerfolgen führen. Mit dem Ball soll bei Ballgewinnen nach Pressing die Post abgehen. Sofern es geht, Ball in die Spitze und mit Mann und Maus nachrücken, um so schnell zum Torabschluss zu kommen. Auf geordneten Spielaufbau wurde daneben ebenfalls Fokus in der Vorbereitung gelegt. Hier kann man die verschiedensten Positionierungen erwarten, um von hinten rauszuspielen.

Prognose Vereinsredakteur

Wie schaut es aus nach dem 32. Spieltag? Die individuelle Qualität, die der GAK 1902 in den Reihen hat, gepaart mit dem Feldhoferfußball, der immer mehr ins Blut der Spieler eingeht, macht es mir schwer ein Szenario zu erkennen, wo die Rotjacken am Ende absteigen würden. Runde 12 bis 15 zeigten, wo das obere Ende des Potenzials der Grazer ist, wenn man effizient vor dem gegnerischen Tor ist. Da man zudem in der Qualifikationsgruppe gegen die vermeintlich „Schlechteren“ antreten wird, glaube ich, wird der Klassenerhalt realisiert werden. Auf welchem Platz man schlussendlich landet und wieviel Runden vor Saisonende, das geschieht, hängt von dem Team ab. Ich glaube, dass man nach der 30. Runde mit Schlagerliedern und Bier in der GAK-Kabine, den Klassenerhalt feiern wird.

Tipp Vereinsredakteur Endplatzierung

Platz 10

Bild: Imago