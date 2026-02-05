Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: Sturm Graz
Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit Sky X unkompliziert den besten Livesport streamen) in die Frühjahrssaison 2026!
Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Sturm Graz, zusammengestellt von Sky-Reporter Jörg Künne.
Transfers
Zugänge
- Trainer Fabio Ingolitsch
- Co-Trainer Christoph Witamwas
- Jusuf Gazibegovic (BIH, Leihe FC Köln)
- Gizo Mamageishvili (GEO, fix von Iberia 1999)
- Ryan Fosso (SUI, fix von Fortuna Sittard)
- Paul-Friedrich Koller (AUT, fix vom SCR Altach)
Abgänge
- Trainer Jürgen Säumel
- Co-Trainer Martin Lassnig
- Tochi Chukwuani (Rangers FC)
- Tomi Horvat (Bristol City)
- Tim Oermann (Leihabbruch, Rückkehr zu Bayer Leverkusen)
Vorbereitung
Zwei Tests gegen Brügge und Kopenhagen (immerhin CL-Teilnehmer) endeten Unentschieden mit einem Score von 6:6. Und Aleksander Borkovic ist wieder da – nach fast zwei Jahren Verletzungspause.
Kadergröße
26 Spieler, davon drei geliehen, mehr als zwei Drittel sind Legionäre
Durchschnittsalter Kader
24 Jahre
„Rising Stars“
Fosso könnte eine Entdeckung werden, gute Passgeber, guter Balljäger. Und vielleicht auch Kayombo nach einem von Verletzungen geprägten Herbst.
„Ankick“-Tipps
- Khudyakov (aktuell verletzt)
- Fosso
- Kiteishvili
Mögliche Startelf
Spielanlage
Nun, die Grundordnung bleibt wie in den vergangenen Jahren ein 4-4-2- mit Raute gegen den Ball. Mit Ball dann ein 4-2-2-2. Halt gegen Gegner mit Viererkette. Ingolitsch möchte gegen Teams mit Dreierkette allerdings die Gegner spiegeln, trainiert wurde auch viel mit drei Innenverteidigern hinten.
Leider war es im Trainingslager in Spanien nicht möglich, auf die schnelle noch einen Gegner mit Dreierkette zu finden. „Sturm hatte im Herbst die größten Probleme gegen tief stehende 5er-Block-Teams.“
Prognose Vereinsredakteur
Der Kader ist breiter geworden, aber die Balance zwischen wenigen Defensiv- und vielen Offensivspielern stimmt nicht ganz. Die drei Neuverpflichtungen scheinen gut zu sein, um den jungen Trainer mach ich mir keine Sorgen. Eine Riesenchance für Ingolitsch, er wird sie verwerten…
Und: Ab sofort hat Michael Parensen mehr Verantwortung.
Tipp Vereinsredakteur Endplatzierung
Platz zwei
Bild: GEPA