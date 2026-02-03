Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: SV Ried

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit Sky X unkompliziert den besten Livesport streamen) in die Frühjahrssaison 2026!

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über die SV Ried, zusammengestellt von Sky-Reporter Christian Zissler.

Transfers

Zugänge

Evan Eghosa AISOWIEREN (FAC / Vertrag bis 2028)

Jussef NASRAWE (Bayern München II – Leihe bis Saisonende mit Kaufoption)

Abgänge

Mark GROSSE (GAK)

Ekain AZKUNE (Racing de Ferrol – Leihabbruch)

Vorbereitung

Durch die kalten Temperaturen in Ried konnte man im Jänner ausschließlich auf Kunstrasen trainieren, wodurch man das einwöchige Trainingslager in Antalya herbeisehnte, um sich bei tollen Rahmenbedingungen und auf Rasenplätzen auf das Frühjahr vorzubereiten. Der Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 gelang mit dem 3:0 ÖFB-Cup Viertelfinalsieg gegen Rapid bereits nach Maß, im Halbfinale kommt es zum OÖ-Derby gegen den LASK. Ein gutes Omen, hat man doch alle 4 Oberösterreich-Derbys (2x BWL, 1x LASK, 1x Gurten) in dieser Saison gewinnen können und ist obendrauf seit 4 Pflichtspielen in Folge siegreich.

Mit Mark Grosse hat man einen Spieler verloren, der eine neue Aufgabe gesucht hat und dafür mit Evan Eghosa Aisowieren (ÖFB-U21) und Jussef Nasrawe zwei enorm spannende Spieler dazu gewonnen, die auf lange Sicht gesehen für Furore sorgen sollen.

„Ankick“-Tipps

Die beiden Neuzugänge Evan Eghosa Aisowieren und Jussef Nasrawe könnten im Managerspiel günstig zu erwerben sein und dürfen sich auch berechtigte Hoffnungen auf Einsatzminuten machen. Eghosa ist vor allem für die linke Offensivseite eingeplant und erzielte diese Saison in 16 Spielen für den FAC 9 Tore und 2 Assists.

Im Cup gegen Rapid feierte er bereits sein Debüt im Ried-Dress. Nasrawe gilt als universell einsetzbar, da er sowohl als linker Wingback als auch in einer zentraleren Position auf der Acht oder Zehn spielen kann.

Mögliche Startelf

Ersatzspieler: Wimmer – Kirnbauer, Scherzer – Wernitznig, Rasner, Rossdorfer, Nasrawe – Eghosa, Boguo, Kiedl

Spielanlage

Die Rieder spielen einen sehr intensiven Fußball und sind in dieser Saison die sprintstärkste Mannschaft der ADMIRAL Bundesliga vor Salzburg und Sturm. Sie haben mit Hybridspielern wie Rossdorfer und Pomer sowie den beiden Neuzugängen auch einige Spieler, die mehrere Positionen bekleiden können, was sie noch unberechenbarer macht. Außerdem können sie sich auf ihre Standardstärke verlassen, auf die man auch im Training ein besonderes Augenmerk legt. Als einziges Team der Bundesliga hat man mehr als die Hälfte der Tore nach Standards erzielt (12 von 23 Toren) und außerdem nur vier Gegentore nach Standards kassiert (Bestwert).

Prognose Vereinsredakteur

Die SV Oberbank Ried ist ein Musterbeispiel dafür, was man mit langjähriger, kontinuierlicher Arbeit aufbauen kann. Sie haben sich in dieser Bundesligasaison absolut etabliert und sind der beste Aufsteiger (26 Punkte nach 17 Spielen) seit dem SCR Altach 2014/15 (27 Punkte). Auch wenn das klare Saisonziel der Klassenerhalt bleibt, werden die Rieder alles daran setzen in den verbleibenden 5 Spielen die Top 6 zu verteidigen und in die Meistergruppe einzuziehen, was ich auch als realistisch erachte.

Spielplan (bis Runde 22)

Runde 18: SK Sturm Graz (auswärts)

Runde 19: LASK (heim)

Runde 20: WSG Tirol (auswärts)

Runde 21: GAK (auswärts)

Runde 22: FK Austria Wien (heim)

DAB | Der Audiobeweis #271 mit Maximilian Senft

Bild: GEPA