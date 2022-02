Die Sky-Frühjahrsvorschau: Admira

via

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur Admira, zusammengestellt von Sky-Reporter Werner Peutsch.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Jan Vodhanel (Bohemians 1905), Luan (Ionikos Nikeas), Stefano Surdanovic (BW Linz), Vladimir Nikolov (Würzburger Kickers), Samuel Major (Liefering)

Abgänge:

Niko Datkovic (CD Mirandes), Luca Kronberger (Sturm Garz), Stephan Auer (Vienna), Marco Hausjell (Würzburger Kickers), Patrick (Fk Qabala – Aserbaidschan), Marco Kadlec (Juniors OÖ), Rene Hellermann (Imst), Julian Buchta (FC Wacker), Paul Koller (Grazer AK)

Mit Stefano Surdanovic und Jan Vodhanel wurden zwei interessante Spieler verpflichtet, die das Offensivspiel der Admira beleben sollen. Zudem kehrt mit Luan ein alter Bekannter zurück in die Bundesliga.

Allerdings stellt sich die Frage, wie schnell die Neuen der Mannschaft wirklich weiterhelfen können. Zum Teil haben sie in der Vergangenheit wenig bis keine Spiele absolviert oder sind aus einer unteren Liga zu den Südstädtern gewechselt. Zudem schmerzt der Abgang von Abwehrchef Niko Datkovic. Ein Spieler mit seiner Qualität ist in der Innenverteidigung so nicht zu finden. Ihn wird die Admira im Abstiegskampf schmerzlich vermissen.

Vorbereitung:

In der Vorbereitung ist man bis auf die üblichen Wehwehchen, von gröberen Verletzungen verschont geblieben. Zudem konnte man mit einem 2:1 Sieg im Testspiel gegen den Serienmeister aus Salzburg einen kleinen Achtungserfolg feiern.

Auf das geplante Trainingslager in Spanien musste man aufgrund einer Corona Infektion innerhalb der Profi-Abteilung allerdings kurzfristig verzichten.

Startelf:

Spielanlage:

Von der Spielidee wird sich im Vergleich zum Herbst wenig ändern. Allerdings muss man die Fehlerquote im Offensivspiel bei eigenem Ballbesitz zwingend minimieren. Hier hatte man im Herbst die größten Defizite. Bezüglich Grundordnung darf man bei den Südstädtern mit einem 4-2-3-1 bzw. einem 4-4-2 mit Raute rechnen.

Prognose Vereinsredakteur:

Der Traum von den Top 6 ist nach einem schwachen Herbst bereits ausgeträumt. Das Ziel heißt jetzt Klassenerhalt! Bezüglich Abstiegskampf ist die Mannschaft aus den vergangenen Spielzeiten aber mehr als erprobt. Eine Tendenz, wie lange man in dieser Saison zittern muss, wird man wohl schon in den verbleibenden vier Runden bis zu Punkteteilung erkennen können. Jetzt heißt es fleißig Punkte sammeln, um den Druck auf die direkte Konkurrenz hochzuhalten.