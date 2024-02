Die Sky-Frühjahrsvorschau: Austria Lustenau

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen) ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Austria Lustenau, zusammengestellt von Nera Palinic.

Transfers

Zugänge: Leo Mikic (Jeonnam Dragons), Luca Meisl (Beershot V.A.), Paterson Chato (VfL Osnabrück), Nico Gorzel (vereinslos), Matheus Lins (zuletzt SW Bregenz)

Abgänge: Jonathan Schmid (FC Progres Niederkorn), Boris Moltenis (FC Sochaux), Nikolai Baden Frederiksen (Lyngby BK)

Nach knapp sechs Monaten verlassen beide sogenannten Top-Transfers des Sommers, Nikolai Baden Frederiksen und Jonathan Schmid, die Vorarlberger wieder. Beide konnten die Erwartungen, die man intern, aber auch die Öffentlichkeit an sie hatte, nicht erfüllen. Das Duo zeichnete sich nicht durch gute Leistungen, sondern durch ihre mangelnde körperliche Fitness aus.

Rising Star

Luca Meisl: Er wurde schon im Jugendalter beim FC Red Bull Salzburg ausgebildet, bringt Nationalteam-Erfahrung mit (ÖFB-U15 bis -U21, 49 Spiele) und kennt die Bundesliga schon. Nachdem man in Lustenau den Abgang von Abwehrchef Jean Hugonet bis dato noch nicht ersetzen konnte, könnte Meisl jetzt eventuell diese Rolle übernehmen.

Vorbereitung

Man startete im Ländle gleich mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung. Kein Unbekannter, sondern ein Rückkehrer: Andreas Heraf. Wer ihn kennt, weiß, dass er immer einen klaren Plan hat, den er auch sofort der Mannschaft weitergegeben hat. Sein Amt als neuer Cheftrainer trat er gleich mit einer klaren Ansage an: „Wer nicht mitzieht, ist weg.“ Laut Heraf ist die Mannschaft in einem körperlichen Topzustand an ihn übergeben worden. Es sind keine Verletzten zu vermelden (außer den Langzeitverletzten). Er kann also aus dem vollen Kader schöpfen. Im Zuge der Vorbereitung haben die Lustenauer drei Testspiele bestritten und auch alle drei gewonnen.

13.01. in Biel gegen FC Biel-Bienne (SUI) ein 4:2 Erfolg. Torschützen: Schmid, Gorzel, Grabher, Bobzien

20.01. in München gegen Bayern München II (GER) ein 4:1 Erfolg. Torschützen: Rhein, Mikic, Cisse (2)

30.01. im Trainingslager in Side (TUR) gegen NK Celje (SLO) ein 1:0 Erfolg. Torschütze: Fridrikas

Spielanlage

Wer Andreas Heraf kennt, weiß, dass er einen defensiveren Fußball spielt. Oft wird das belächelt, aber der Erfolg gibt ihm nun mal Recht. Da im Winter kein Stürmer geholt wurde, dafür aber die Defensive verstärkt wurde, kann man davon ausgehen, dass er seinen Spielstil beibehalten wird. Defensiv kompakt stehen, dem Gegner keine Räume öffnen und auf eine Chance lauern. Was er außerdem mehrmals betont hat, ist, dass er von seinen Spielern fordert, dass sie bereit sind ihr Leben am Spielfeld zu lassen und das auch tun. Defensiv und kampfbetont.

Mögliche Startelf

Prognose

Ein hart umkämpfter elfter Platz.

Bild: GEPA