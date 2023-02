Die Sky-Frühjahrsvorschau: SCR Altach

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum SCR Altach, zusammengestellt von Sky-Reporter Fabrice Butzerin.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge

Mike Steven Bähre (vereinslos – zuletzt SV Meppen), Andreas Jungdal (AC Milan, Leihe mit Kaufoption), Jurica Jurcec (Nk Jarun), Marko Lazetic (AC Milan, Leihe), Simon Nelson (SK Sturm Graz), Husein Balic (LASK, Leihe), David Herold (Bayern München ll, Leihe)

Abgänge

Lukas Prokop (Abgang zum DSV Leoben), Amankwah Forson (Leihabbruch – Rückkehr zu RB Salzburg), David Bumberger (war bereits verliehen – nun fix zu Vorwärts Steyr), Guy Dahan (Vertrag aufgelöst – jetzt in Israel bei Maccabi Petah Tikva), Sandi Krizman (Vertrag aufgelöst), Armin Gremsl (Abgang zu Arminia Bielefeld), Alexis Tibidi (Leihe abgebrochen – wechselt vom VfB Stuttgart zu Troyes), Bakary Nimaga (Vertrag aufgelöst)

„Rising Stars“

Allein aufgrund seiner Vita und seinem Marktwert ist hier Neuzugang Marko Lazetic zu nennen. Aber auch Mike Steven Bähre (gut eingefügt, sehr ballsicher) und Stefan Haudum (neue Position in der Innenverteidigung) gelten als Gewinner der Vorbereitung.

Vorbereitung

Nachdem die Altacher bereits von Mitte November bis Anfang Dezember eine Art erste Vorbereitungsphase absolvierten, kehrten Zwischenbrugger & Co. am 9. Januar aus der Wintenpause zurück. Wie auch in den Vorjahren standen zuerst die Sportmedizinischen Testungen am Olympiastützpunkt in Dornbirn an. Am Donnerstag (12.1.) folgte dann das erste öffentliche Mannschaftstraining am Altacher Campus. Bis auf den Langzeitverletzten Reiter (Kreuzbandriss) konnte Miro Klose nahezu alle Mannen willkommen heißen. Einige angeschlagene Profis (u.a. Strauss & Zwischenbrugger) gab es zwar, dafür trainierte auch schon der kurz zuvor offiziell vorgestellte Jungdal mit dem Team. Noah Bischof & Samuel Mischitz waren aufgrund des zu absolvierenden Präsenzdienstes nicht anwesend und verpassten daher auch einige Teile der Vorbereitung. Als einziger Verein aus der Bundesliga verzichtete der SCRA auf ein Trainingslager.

Von fünf Testspielen diesen Winter konnten drei gewonnen werden, wobei das 1:0 gegen den Schweizer Erstligisten St. Gallen ein kleiner Achtungserfolg war. Bitter allerdings die verpatzte Generalprobe vergangenen Sonntag gegen den deutschen Regionalligaclub FV Illertissen (1:2).

Mögliche Startelf

Ersatzspieler: Tino Casali, Felix Strauss, Noah Bischof, Sebastian Aigner, Johannes Tartarotti, Amir Abdijanovic, Husein Balic

Nicht berücksichtigt: David Herold

Spielanlage

Nachdem die Altacher bereits nach 7 Spielen 17 Gegentore kassierten, verabschiedete sich Miro Klose von der Viererkette. Seitdem agiert der SCRA in einer Dreier/Fünfterkette, in der sich die Mannschaft wohler fühlt. Am offensiven Spielstil änderte das allerdings wenig. Klose lässt weiterhin aktiven, ballbesitzorientierten Fußball praktizieren. Die meist personell sehr offensiv besetzten Schienenspieler untermauern dieses Vorhaben. Auch der im Winter nicht unwesentlich vollzogene Kaderumbruch sollte an der grundsätzlichen Herangehensweise nichts ändern.

Saisonziel

In erster Linie der Klassenerhalt – Miro Klose will sich aber auch dem Strich annähern, viel mehr wird vermutlich in den verbleibenden 6 Spielen im Grunddurchgang auch nicht mehr möglich sein.

Prognose

Wenn kein mittelschweres Wunder passiert, dürften sich die Träume von der Meistergruppe mit der schmerzhaften Derbyniederlage zum Abschluss der Herbstrunde erledigt haben. Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Spielzeiten stehen die Altacher nach der Winterpause aber ganz gut da. Wenn die gute Entwicklung unter Miro Klose weitergeht, wird der SCRA diese Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Tipp Endplatzierung: Platz 7-10