Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen) ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SCR Altach, zusammengestellt von Fabrice Butzerin.

Daten & Fakten

Budget: ca. 11 Mio. €

Trainer: Joachim Standfest (Ö/seit Saisonbeginn)

Assistenten: Roman Wallner (Co-Trainer, seit Saisonbeginn), Ahmet Cil (Co-Trainer, seit Saisonbeginn), Louis Ngwat-Mahop (Co-Trainer, seit 2021), Sebastian Brandner (Torwart-Trainer, seit 2016), Dario Müller (Athletiktrainer, seit 2021)

Funktionäre: Roland Kirchler (Ö/Sportdirektor), Philipp Netzer (Ö/Sportkoordinator)

Saisonziel: Klassenerhalt

Saisonziel

Der Klassenerhalt als primäres Saisonziel klingt auch dieses Jahr vernünftig. Standfest und Co. möchten in der Entwicklung weiterhin Schritt für Schritt gehen und den Verein sportlich stabilisieren. Eine Saison, in der die Rheindörfler eine solide Rolle ohne große Abstiegssorgen in der Qualifikationsgruppe spielen, wäre dafür ein guter Anfang.

Vorbereitung

Bereits am 4. Januar startete der SCRA mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Da der Winter zu diesem Zeitpunkt noch nicht groß Einzug im Ländle gehalten hat, konnten Standfest und Co. auf Naturrasen trainieren. Für das optische Highlight sorgte Gustavo Santos, der seine Haarpracht passend zu den Vereinsfarben schwarz-weiß färbte.

Vom 17.-27. Januar reiste der SCRA-Tross für ein 10-tägiges Trainingslager in die Türkei. In Side hatten Jäger und Co. optimale Trainingsbedingungen. Leider mussten mit Dominik Reiter (Muskelverletzung – einige Wochen out) und Gustavo Santos (Knieprobleme – Entwarnung nach MRT) zwei Akteure frühzeitig aufgrund von Verletzungen abreisen. Zudem verpassten Lukas Gugganig und Dejan Stojanovic einige Teile der Vorbereitung. Beide mussten ihren Grundwehrdienst beim Bundesheer ableisten.

Die Testspielbilanz lautet ein Sieg, ein Remis sowie drei Niederlagen. Die Ergebnisse sind in solchen Vorbereitungspartien aber ohnehin zweitrangig. Außerdem resultiert der eine Erfolg aus dem letzten und mutmaßlich aussagekräftigsten Testkick gegen den ukrainischen Erstligisten aus Odessa. Dort schickte Standfest seine „Einsergarnitur“ aufs Feld – diese überzeugte und gewann dank Toren von Nuhiu & Bähre mit 2:0.

Transfers

Zugänge: Vesel Demaku (Sturm Graz, Leihe + Kaufoption) Ousmane Diawara (Landskrona), Sofian Bahloul (FC Wil), Pascal Estrada (Olimpija Ljubljana, ab Sommer)

Abgänge: Noah Bischof (Rapid Wien, an Vienna weiterverliehen), Csaba Bukta (Vertrag aufgelöst, vereinslos)

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

29 Spieler (25,3 Durchschnittsalter)

„Rising Stars“

Im Cup gegen Leoben überraschte Standfest mit der Startelfnominierung von Mohamed Ouedraogo. Der 21-jährige aus Burkina Faso, der im Herbst keine Rolle bei den Profis spielte, machte in der Vorbereitung mächtig Eigenwerbung und könnte daher im weiteren Saisonverlauf eine größere Rolle einnehmen.

Startelf + Bank

Bank: Tobias Schützenauer – Felix Strauss – Ousmane Diawara – Vesel Demaku – Sandro Ingolitsch – Jan Jurcec – Mohamed Ouedraogo | Nicht berücksichtigt: Sofian Bahloul

Spielanlage

„Der Gegner muss wieder ins Schwitzen kommen, wenn er nach Altach kommt“, so lautete eines der Ziele von Joachim Standfest bei seinem Amtsantritt als Chefcoach im Sommer. Nach 17 gespielten Runden ist dieses Vorhaben größtenteils in die Tat umgesetzt worden. Der SCR Altach präsentiert sich als unangenehmer Gegner, kommt viel über Kampf und Leidenschaft. Der Fokus liegt weiterhin primär auf einer stabilen Defensive. Offensiv stehen Umschaltspiel und Standards im Vordergrund. Standfest will mit seiner Truppe nach und nach etwas flexibler/variabler werden – die Entwicklung soll weiterhin Schritt für Schritt vorangetrieben werden.

Prognose

Obwohl Altach derzeit mit 13 Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau relativ komfortabel dasteht, können die Abstiegssorgen aufgrund der anstehenden Punkteteilung noch nicht ad acta gelegt werden. Performen die Altacher aber weiterhin so wie bislang in der Herbstsaison, sollte ein solider Mittelfeldplatz in der Qualifikationsgruppe rausspringen.

Tipp Endplatzierung: Platz 8-10

Bild: GEPA