Die Sky-Frühjahrsvorschau: SK Rapid

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SK Rapid, zusammengestellt von Eric Niederseer.



Transfers

Zugänge

CHRISTOPH LANG (22 JAHRE / ANGRIFF / SK STURM GRAZ)

Mit Langs Leihabbruch beim TSV Hartberg und der Verpflichtung vom SK Sturm Graz reagierte man in Hütteldorf überraschenderweise nicht mit einem positionsgetreuen Eins-zu-Eins-Ersatz auf den Abgang von Nicolas Kühn, sondern verpflichtete einen Akteur, der das offensive Spektrum erweitert. Durch den Transfer wird Rapid ein Stück unberechenbarer und flexibler. Der ehemalige Hartberger kann in der Offensive mehrere Positionen bekleiden – im zentral-offensiven Mittelfeld, auf dem linken und rechten Flügel, sowie als hängende Spitze. Mit Christoph Lang erhält der SK Rapid einen Offensivakteur mit „Scheiß-Mir-Nix-Mentalität“ und einer höheren Effizienz und Torgefährlichkeit, als es noch bei Nicolas Kühn der Fall war. Die bisherige Saisonbilanz unterstreicht dies: Der U21-Teamspieler erzielte im bisherigen Saisonverlauf bereits fünf Tore und steuerte drei Assists bei.

NOAH BISCHOF (21 JAHRE / ANGRIFF / SCR ALTACH)

Beim Transfer von Noah Bischof, der ein halbes Jahr vor Vertragsende aus dem Ländle losgeeist, scheiden sich derzeit noch die Geister in der Hütteldorfer Anhängerschaft. Dennoch kann man den Transfer getrost als „smart move“ von Markus Katzer bezeichnen: Der 21-Jährige ist österreichischer U21-Nationalspieler, offensiv variabel einsetzbar, mit Entwicklungspotenzial und bereits einer gewissen Erfahrung in der Liga. Der 1,90-Meter große, dynamische Offensivspieler absolvierte für die Altacher 62 Pflichtspiele, in denen er fünf Mal traf. Für Österreichs U21-Auswahl hat er in neun Partien drei Tore geschossen. In der Frühjahrssaison soll er nun bei der First Vienna weiter Erfahrung und Scorer sammeln, um ab der kommenden Saison 2024/25 sein Talent in der Offensive von Robert Klauß unter Beweis zu stellen.

ISAK JANSSON (22 JAHRE / SWE / ANGRIFF / FC CARTAGENA – LALIGA2)

Nicolas Kühn 2.0? Als letzte Amtshandlung am Deadline Day verpflichtete der SK Rapid den 22-jährigen und zugleich 20-fachen, schwedische U-Nationalspieler per Leihe bis Saisonende. Der Deal mit dem FC Cartagena aus LaLiga2 (2. Liga Spaniens) beinhaltet eine Kaufoption. Jansson ist auf dem rechten sowie linken Flügel beheimatet, kann alternativ auch als hängende Spitze agieren. Der Transfer kann zumindest für viele Anhänger mit dem Prädikat „Wundertüte“ versehen werden. Jansson besticht durch Tempo, Dynamik und Dribbling. Aus dem näheren Umfeld in Spanien sickerte durch, dass Jansson ein Aktivposten auf dem Flügel ist und durch seinen spektakulären Spielstil rasch zum Publikumsliebling aufstieg.

Abgänge

Auf Abgangsseiten verabschiedete der SK Rapid mit Ante Bajic und Patrick Greil zwei Akteure, die unter die Kategorie „Barisic-Verpflichtung“ fielen und deren Zeit in Hütteldorf wohl getrost als Missverständnis zusammengefasst werden kann. Sie konnten ihr vorhandenes Potenzial in Hütteldorf nur ansatzweise andeuten. Ante Bajic kehrte nach 1 ½ Jahren in grün-weiß zu seinem Ex-Klub SV Ried in die 2. Liga zurück. Patrick Greil schloss sich nach 48 Spielen in grün-weiß dem SV Sandhausen in der 3. Liga Deutschlands an, trifft dort auf seinen ehemaligen Klagenfurter Teamkollegen Markus Pink und Sportdirektor Matthias Imhof. Zudem wurde auch Aleksa Pejic an den serbischen Erstligisten Backa Topola abgegeben.

Nicolas Kühn wurde für rund € 3,6 Mio. Ablöse inklusive Boni an den schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow abgegeben.

Kader

30 Spieler inkl. hochgezogener Akteure umfasst das derzeitige Team von Robert Klauß, welches acht Legionäre beinhaltet. Beim detaillierten Blick auf den Kader zeigt sich, dass der SK Rapid im Vergleich zu Vorjahren und auch zur Herbstsaison abermals verjüngt wurde. Die Abgänge von Greil (27), Bajic (28) und Kühn (24), wurden durchwegs mit jüngeren Spielern aufgefangen: Lang (22), Jansson (22), Tambwe-Kasengele (19) und Ismail Seydi (22).

Der Altersschnitt des Kaders liegt nun bei 23,5 Jahren. Der Kaderwert beträgt derzeit € 27,3 Mio., Rapid reiht sich damit im ligainternen Vergleich auf Rang vier ein. Der aktuell wertvollste Spieler im Team ist Leopold Querfeld mit einem Marktwert von € 3,50 Mio. Mit der Kaderstruktur zeigt sich Robert Klauß kurz vor Ende der Vorbereitung sehr zufrieden. „Gerade mit der ersten Elf sind wir sehr zufrieden. Des Weiteren haben wir auf jeder Position grob einen Spieler, den wir als möglichen Startelfspieler (sprich Ersatzmann für die Bestbesetzung) sehen“.

Rising Star

Mit Jovan Zivkovic hat der SK Rapid einen Rohdiamanten in den eigenen Reihen. Der U18-Nationalspieler Österreichs feierte unter tosendem Applaus des Allianz Stadions gegen den SKN St. Pölten sein Profidebüt. Sein Pflichtspieldebüt im Cup deutete bereits an, dass er wohl eine ernstzunehmende Alternative im weiteren Saisonverlauf sein wird. Seit geraumer Zeit reißen sich die europäischen Topklubs wie Manchester City um die Dienste des 17-Jährigen. Zivkovic besticht durch unglaubliche technische Fähigkeiten im Eins-Gegen-Eins, ein faszinierendes Tempo und einen beidbeinigen Abschluss.

0 Jovan Zivkovic Position Angriff Verein SK Rapid

Ankick-Tipp

Der größte Gewinner der Anstellung von Robert Klauß als Cheftrainer ist definitiv Lukas Grgic. Der Sechser bzw. Achter mit offensiver Ausrichtung überzeugt bis dato als wichtige Schaltzentrale im Spiel von Klauß. Grgic ist der aggressive, offensiv-denkende „Box-to-Box“-Spieler, der gegnerische Vorstöße aggressiv unterbindet, Konter einleitet und selbst immer wieder in den gegnerischen Strafraum vorstößt. Aufgrund seiner Zweikampfwerte, seiner Fähigkeit, das Spiel zu lesen und seiner zusätzlichen Torgefährlichkeit, ist Grgic ein „perfect fit“ für das Mittelfeld in eurem Ankick-Team!

1455 Lukas Grgic Position Mittelfeld Verein SK Rapid

Wer Matthias Seidl nach dessen Herbstsaison in seinem Ankick-Team hat, darf sich getrost als Glückspilz bezeichnen. Der gebürtige Kuchler war schon in der Hinserie Woche für Woche eine Punktemaschine. Auf der Position im zentral-offensiven Mittelfeld ist der Platz von Neo-Nationalspieler Matthias Seidl berechtigterweise in Stein gemeißelt (Herbstsaison: 16 von 17 möglichen Startelfeinsätzen in der Liga).

Der Salzburger dürfte vom dominanten Fußball von Robert Klauß zusätzlich profitieren und soll der Unterschiedsspieler im System werden. Klauß legt großen Wert auf eine gute Balance und Entscheidungsfindung im Offensivbereich. Dies zählt aufgrund seines Instinkts und seiner technischen Fähigkeiten definitiv zu den Stärken von Seidl.

4578 Matthias Seidl Position Mittelfeld Verein SK Rapid

Mögliche Startelf

Prognose

Rein vom Bauchgefühl her scheint die Anstellung von Robert Klauß in Hütteldorf ein Glücksgriff gewesen zu sein und „der richtige Schritt zur richtigen Zeit“. Klauß erweitert den spielerischen Horizont von Rapid, soll die Mannschaft Schritt für Schritt an die Topteams der Liga heranführen. Zumindest kurzfristig hat er die auffälligsten Problemzonen stabilisiert. Fundamental und wegweisend für die Saisonziele des SK Rapid sind sicherlich die Auftaktspiele im Februar.

Können diese drei Spiele gegen den WAC, Sturm Graz und die Austria Wien positiv abgeschlossen werden, kann dies zusätzliche Energien für den restlichen Saisonverlauf freisetzen. Bleibt der SK Rapid von weiteren Langzeitverletzungen von Leistungsträgern verschont, dann traue ich dem SK Rapid sogar den dritten Rang noch zu.

