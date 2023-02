Die Sky-Frühjahrsvorschau: SV Ried

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur SV Ried, zusammengestellt von Sky-Reporterin Kimberly Budinsky.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge

Roko Jurišić (HNK Rijeka)

Christoph Lang (Leihe bis Saisonende von Sturm Graz)

Richard Strebinger (Vereinslos, zuletzt Legia Warschau)

Stefan Kordic (Kapfenberger SV)

Aleksandar Lutovac (Partizan Belgrad)

Abgänge

Agyemang Diawusie (Vertragsauflösung)

Oliver Kragl (Vertragsauflösung)

Gontie Junior Diomande (Leihe bis Saisonende zum SKU Amstetten)

„Rising Stars“

Denizcan Cosgun hat sich in der Vorbereitung mit Willen, Bereitschaft und Engagement einen Platz in der Startelf erarbeitet. Beim 2:0 Sieg im Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sport-Club stand er ab Minute 1 am Platz.

Neuzugang Roko Jurišić konnte in der Vorbereitung überzeugen. Der 21-jährige Linksverteidiger verleiht dem Spiel der Rieder mehr Schwung und Geschwindigkeit und sorgt für mehr Optionen im Kader.

Vorbereitung

Top

Der 3:1 Sieg im Testspiel gegen NS Mura, wo sowohl die Leistung als auch das Ergebnis überzeugend waren. Viel von dem, was Heinle im Frühjahr von seiner Mannschaft sehen möchte, wurde beim Spiel gegen den Tabellensechsten der höchsten slowenischen Spielklasse auf den Platz gebracht. Ein zweites Highlight: Das Erreichen des Cup-Halbfinales!

Flop

Die Verletzung von Samuel Sahin-Radlinger im Testspiel gegen St. Pölten markiert den Tiefpunkt der Frühjahrs-Vorbereitung. Der so wichtige Rückhalt der Innviertler fällt für mindestens zwei Monate mit einer Meniskusverletzung aus. Zudem gabs auch einen Rückschlag bei Marcel Ziegl. Der Kapitän der Rieder verspürt nach einer Knieverletzung im Herbst abermals Schmerzen im Knie, auch mit ihm ist zu Beginn der Frühjahrssaison noch nicht zu rechnen.

Saisonziel

Klassenerhalt

Mögliche Startelf

Spielanlage

In der Vorbereitung hat Christian Heinle unter anderem eine 4-3-3 Grundordnung im Ballbesitz ausprobiert, ein von Heinle bevorzugtes System. Sollte dieses nicht für die Rieder funktionieren, wird auf das vom Herbst schon bekannte 3-4-3 mit Ball zurückgegriffen. Gegen den Ball wird auf ein 4-4-2 umgestellt. Ballbesitz ist für Christian Heinle weiterhin ein wichtiges Thema – trotz allem wurde dem Spielaufbau in „Zone 1“ im Trainingsbetrieb weniger Aufmerksamkeit gewidmet, der Ball soll schneller nach vorne. Das große Learning aus der Herbstsaison war für Heinle die fehlende Dynamik im Spiel, daran wurde laut ihm in der Vorbereitung der Fokus gelegt. Zielsetzung: Mehr Dynamik ins Spiel bringen – in allen Phasen. Darauf wurde auch bei den beiden Neuzugängen Roko Jurišić (HNK Rijeka) und Christoph Lang (Leihe von Sturm Graz) geachtet, die genau diese Dynamik mitbringen sollen. Beide sind am besten Weg, sich einen Stammplatz in der Startelf zu erarbeiten.

Prognose Vereinsredakteurin

Die Situation im Innviertel ist brenzlig. Wir erinnern uns an einen Herbst, in dem es wenig für die Rieder zu feiern gab – ein Herbst der von Verletzungspech, wenigen Siegen und wenigen Toren geprägt war. Das Ergebnis: Platz 11 in der Tabelle, mit zwei Punkten Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht Hartberg. Es braucht neue Impulse, wenn die Rieder ihr Ziel, den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag zu fixieren, erreichen möchten. Nachdem die Transferperiode im Sommer nicht so erfolgreich wie geplant verlaufen ist, wurden zwei der Spieler, die erst im Sommer zu den Riedern gestoßen sind, wieder gehen gelassen: Oliver Kragl, Agyemang Diawusie und die SV Ried gehen von nun an wieder getrennte Wege. Der „Königstransfer“ vom Sommer, Christoph Monschein, der als Offensivmann für wenige positive Schlagzeilen gesorgt hat, bleibt den Riedern erhalten – jedoch eher von der Bank aus. Nun sollen Neuzugänge wie Lang und Jurišić frischen Wind und Dynamik mitbringen. Zwei vielversprechende, junge Spieler, die genau dem Profil entsprechen, das die Innviertler gesucht haben. Nachdem Ried im Herbst die wenigsten Tore in der Bundesliga zu verzeichnen hatte, wurde an dieser Baustelle kurz vor Transferschluss nochmal nachgelegt: Zusätzlich zur Sturm-Leihgabe Christoph Lang bekommen mit Aleksandar Lutovac und Stefan Kordic zwei weitere Offensivspieler einen Vertrag bis zum Saisonende 2023/24 mit Option auf ein weiteres Jahr. Auch im Tor gibt es einen Neuzugang, da treffen wir auf einen alten Bekannten in der österreichischen Bundesliga: Ex-Rapid Goalie Richard Strebinger kommt als Ersatz für den Verletzten Samuel Sahin-Radlinger. Mindestens zwei Monate fällt Radlinger mit einer Meniskusverletzung aus. Eine Hiobsbotschaft für die Innviertler. Zusätzlich zu ihm müssen die Rieder zu Beginn des Frühjahrs auch auf Kapitän Marcel Ziegl verzichten, der sich von seiner Knieverletzung noch nicht erholt hat. Klar ist: Im Abstiegskampf der österreichischen Bundesliga wären Führungspersönlichkeiten wie Ziegl und Radlinger für die SV Ried dringend von Nöten. Wer soll die Leader-Rolle jetzt am Feld übernehmen? Stefan Nutz wird dabei mit seiner Erfahrung eine tragende Rolle spielen.

Tipp Endplatzierung

Platz zehn bis zwölf