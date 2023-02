Die Sky-Frühjahrsvorschau: Wolfsberger AC

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Wolfsberger AC, zusammengestellt von Sky-Reporter Martin Grath.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Tim Oermann (IV)– vom VfL Bochum (Leihe bis Saisonende, keine Kaufoption)

Abgänge:

Nikolaos Vergos (ST) – zu PAS Lamia (Leihe bis Saisonende, keine Kaufoption)

„Rising Stars“

Der bisher einzige Neuzugang bei Wolfsberg könnte auch zum Rising Star der Mannschaft werden. Der 19-jährige Deutsche ist 1,89 Meter groß und kam in dieser Saison zu vier Einsätzen in der deutschen Bundesliga. Im Cup-Spiel gegen Rapid (1:3 n.V.) spielte er von Beginn an auf der rechten IV-Position in der Fünferkette. Auch Nikolas Veratschnig könnte im Frühjahr eine größere Rolle im System von Cheftrainer Robin Dutt spielen.

Vorbereitung

Nach der 16. Runde am 13. November 2022 (1:0-Sieg auswärts bei Austria Wien) ging der WAC nicht direkt in die Winterpause. Man absolvierte am 23. November noch ein Testspiel gegen NK Celje (1:2) und trainierte bis 9. Dezember normal weiter. Für Cheftrainer Robin Dutt war es wichtig, dass die Spieler einen ähnlichen Rhythmus beibehalten, als würde es keine verlängerte Winterpause durch eine WM geben.

Von 10. Dezember 2022 bis 8. Jänner 2023 hatten die Spieler Urlaub, jedoch bekam jeder von ihnen einen straffen Heimtrainingsplan mit auf den Weg. Inhalte waren Kraft- und Konditionseinheiten. Am 9. Jänner 2023 startete man wieder ins gemeinsame Training. Bis zum Trainingslager in Marbella ‚(19.01. – 29.01.) absolvierten die Wölfe sehr intensive Trainingseinheiten.

Ziel war es, im Trainingslager ein gewisses körperliches Grundniveau zu haben, damit man sich auf spielerische und taktische Einheiten fokussieren konnte. Am 18. 1. absolvierte man noch ein Testspiel gegen die Admira (0:1). In diesem Spiel verletzten sich David Gugganig (doppelter Bänderriss im linken Knöchel) und Augustine Boakye (Riss des Syndesmosebands im linken Fuss). David Gugganig konnte nicht mit nach Marbella reisen und muss mehrere Wochen Pause machen. Augustine Boakye reiste mit ins Trainingslager, konnte vor Ort aber nur individuell mit dem Physio trainieren.

In Marbella standen weitere drei Testspiele am Programm. Gegen die Vancouver Whitecaps gewann man mit 2:1. Gegen den norwegischen Klub Haugesund blieb man mit 1:0 erfolgreich und im letzten Test trennte man sich mit 0:0 von den Seattle Sounders. Gegen Haugesund und Seattle spielte bereits Neuzugang Oermann, der Mitte des Trainingslagers zur Mannschaft gestoßen war. Die Testspiele verliefen auf einem sehr hohen Niveau und die WAC-Spieler machten einen körperlich starken Eindruck.

Mögliche Startelf

Ersatzspieler: Gütlbauer, Skubl – Schifferl, Gugganig, Bukusu, Scherzer, Jasic, Novak, Tauchhammer – Omic, Taferner, Müller, Boakye – Röcher

Spielanlage

Bei der Frage nach der Spielanlage hält sich Cheftrainer Robin Dutt relativ kurz: „So direkt wie möglich nach vorne spielen.“ Der WAC will den Ball schnell in die Spitze und somit in die gefährliche Zone bringen.

Von den Spielern verlangt der Trainer aktive Arbeit mit und ohne Ball. Pressing wird dort eingesetzt, wo es zielführend ist und Sinn macht. Im Endeffekt ist aber jede Taktik und Spielanlage auch vom Gegner abhängig und muss von Spiel zu Spiel und von Spielsituation zu Spielsituation adaptiert werden können.

Prognose Vereinsredakteur

Seit der Ligareform in der Saison 2018/19 reichten 3x 30 Punkte und 1x 29 Punkte zum Erreichen der Meistergruppe. Der WAC hält aktuell bei 17 Punkten bei verbleibenden 6 Spielen. Würde bedeuten, dass die Kärntner von möglichen 18 Punkten zumindest 12 bis 13 holen müssten.

Das Gute für den WAC ist, dass vier dieser sechs Spiele gegen Mannschaften sind, die in der Tabelle über ihnen liegen. Das heißt, dass man in den direkten Duellen immer Punkte gut machen kann. Es wird extrem schwierig, aber unmöglich ist es nicht, sich noch für die Meistergruppe zu qualifizieren.

Tipp Endplatzierung

Platz 7 nach dem Grunddurchgang und der Qualifikationsrunde und somit die Chance, über die Europacup-Play-offs noch in den internationalen Bewerb zu gelangen.