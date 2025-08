Die Sky-Saisonvorschau: Austria Wien

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Austria Wien zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Johannes Brandl.

Transfers

Zugänge

Manprit Sarkaria (ablösefrei, zuvor Shenzhen Peng-City / CHI 1)

Noah Botic (ablösefrei, zuvor Western United FC / AUS 1)

Kang-Hee Lee (Gyeongnam FC / KOR 2)

Kelvin Boateng (ablösefrei, zuvor First Vienna FC / AUT 2)

Johannes Eggestein (ablösefrei, zuvor St. Pauli / GER 1)

Maurice Malone (FC Basel – Kaufoption gezogen)

Ifeanyi Ndukwe (hochgezogen Young Violets)

Abgänge

Andreas Gruber (DAC – SVK 1)

Lucas Galvao (Hatta Club – VAE 2)

Marvin Potzmann (TuS Bad Waltersdorf – AUT 4)

Nik Prelec (Rückkehr Cagliari Calcio / ITA 1)

Matteo Meisl (Admira – AUT 2)

David Ewemade (Radnicki Nis – SRB 1)

Moritz Wels (Leihe WSG)

Muharem Huskovic (Leihe + KO BWL)

Vorbereitung

Wichtige Säulen sind noch beim Team, die Mannschaft wirkt in der Idee von Stephan Helm gefestigt. Die Wiener Austria will Fußball spielen, so der Ansatz des Trainers. Das haben die Veilchen in der Vorbereitung auch immer wieder unter Beweis gestellt. In der Defensive baut die Austria auf eine eingespielte Linie rund um Dragovic. Die stärkste Defensive der abgelaufenen Saison (32 Gegentore) ist, bis auf den Abgang von Galvao und Perez-Vinlöf, unverändert geblieben. Sicherlich ein Trumpf für die Truppe von Stephan Helm und auf der Position des linken Verteidigers wird noch nach einer Verstärkung gesucht.

Offensiv sind Prelec und Gruber nicht mehr da, dafür konnte Noah Botic, Kelvin Boateng und vor allem Manprit Sarkaria an den Verteilerkreis gelotst werden. Sollte Fitz den Verein nicht verlassen hat die Austria mit Sarkaria und Fitz unglaublich viel Kreativität und Spielwitz in den eigenen Reihen, dazu Maurice Malone – so er bleibt – der die Abläufe des Teams schon gut kennt und neue Torhungrige Akteure wie Botic oder Boateng und viel Erfahrung mit Eggestein, der auch zwischen den Linien seine Stärken zeigen soll.

Allrounder Lee könnte zum Glücksgriff werden

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mannschaft durch Transfers punktuell verändert/verstärkt wurde. Auch der Transfer von Lee könnte sich als Glücksgriff erweisen, denn der lernwillige Koreaner ist auf vielen Positionen einsetzbar und hat in den ersten Einsätzen einen starken Eindruck hinterlassen. Die Erwartungshaltung ist hoch am Verteilerkreis, die vergangene Saison hat doch einige schon träumen lassen und es spricht wohl auch nichts dagegen, dass die Austria auch heuer wieder oben mitmischen wird. Das Ausscheiden im Cup war dafür wieder ein absoluter Downer in der violetten Wunderwelt.

Für den Semifinalisten der vergangenen Saison eine absolute Enttäuschung die viele Fragen aufgeworfen hat. Warum gibt eine Mannschaft mit so viel Routine immer wieder wichtige Spiele her (Anm.: Cup-Semifinale zu Hause vs. Hartberg / Saisonfinale zu Haus gegen BWL / Voitsberg nach 2:1 Führung)? Wo steht die Mannschaft wirklich? Ist das Team defensiv doch nicht so stabil?

Die erste Hürde auf der langen Reise Richtung Conference League Ligaphase konnte dafür souverän gemeistert werden. Die Nächste Aufgabe wird mit Banik Ostrava, in der vergangenen Saison auf Platz drei der tschechischen Liga (Anm. noch vor Sparta Prag), aber ungleich größer.

Die finanzielle Situation ist weiterhin angespannt am Verteilerkreis, auch wenn der Schuldenschnitt viel Entlastung gebracht hat, braucht die Austria Einnahmen, entweder durch eine Ligaphase oder durch Transfers. Die Stadionmiete (Anm. 1,4 Millionen €) ist eine zukünftige Belastung für den Verein.

Verletzungsupdate

Ziad El Sheiwi : Leichte Läufe. Zudem steht auch für ihn Kraftaufbau auf dem Programm. Kein Zeitfenster für ein Comeback.

: Leichte Läufe. Zudem steht auch für ihn Kraftaufbau auf dem Programm. Kein Zeitfenster für ein Comeback. Florian Wustinger: Kehrte wieder auf den Rasen zurück, bei ihm läuft die Genesung nach dem im Winter-Trainingslager erlittenen Kreuzbandriss im rechten Knie reibungslos. In den kommenden Wochen wird die Intensität sukzessive gesteigert.

Kehrte wieder auf den Rasen zurück, bei ihm läuft die Genesung nach dem im Winter-Trainingslager erlittenen Kreuzbandriss im rechten Knie reibungslos. In den kommenden Wochen wird die Intensität sukzessive gesteigert. Romeo Vucic: Der 22-jährige Stürmer ist im Rehaverlauf auch bedingt durch die weniger schwerwiegende Verletzung (Knorpelschaden Hüfte) ein Stück vor Wustinger.

Der 22-jährige Stürmer ist im Rehaverlauf auch bedingt durch die weniger schwerwiegende Verletzung (Knorpelschaden Hüfte) ein Stück vor Wustinger. Abdoulaye Kante: Nach seinem Kreuzband- & Meniskusriss im Knie vergangenen September hat ein geplanter Folgeeingriff in der Sommerpause, bei dem Narbengewebe am Kreuzband entfernt wurde, den Prozess etwas verzögert. Der 20-Jährige darf wieder laufen und soll demnächst auf dem Platz trainieren können.

Durchschnittsalter Kader: 24.6

„Rising Stars“

Kang-Hee Lee könnte ein absoluter Rising Star werden. Der Koreaner zeigte bisher starke Leistungen und bewegt sich in den Ketten fast ausnahmslos richtig, obwohl die Sprachbarriere noch gegeben ist. Alle Anweisungen bekommt Lee aktuell über einen Dolmetscher. Sollte die Sprachbarriere noch wegfallen kann er zur absoluten Stammkraft auf mehreren Positionen bei der Austria werden.

„Ankick“-Tipps

Kang-Hee Lee – ein Spieler der für Stephan Helm auf mehreren Positionen einsetzbar ist und zudem wohl noch nicht allzu teuer. In den ersten Spielen konnte er durch gute Zweikampfführung und Passsicherheit überzeugen, beides bringt Punkte.

Mögliche Aufstellung

Spielanlage

Wie schon kurz erwähnt will Helm Fußball spielen lassen. Der Kampf um den zweiten Ball und das sofortige Suchen der Tiefe ist nicht sein Ansatz von Fußball. Spielerische Lösungen sollen im Fokus stehen. In den ersten Partien war ein Fokus auf das zentrale Angriffsdrittel zu sehen. In der vergangenen Saison ging viel über die Flanken, dieser Fokus hat sich, auch durch die Verpflichtung von Sarkaria, etwas verschoben.

Tipp Endplatzierung

Top 4

