Die Sky-Saisonvorschau: GAK

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den GAK, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Filip Vukoja.

Transfers

Zugänge

Tobias Koch (Austria Klagenfurt)

Ludwig Vraa (Bröndby IF)

Alexander Hofleitner (SV Kapfenberg)

Ramiz Harakaté (SKN St. Pölten)

Tim Paumgartner (FC Liefering)

Arbnor Prenqi (SC Neusiedl/See)

Zétény Jánó (Red Bull Salzburg, Leihe)

Tio Cipot (Spezia Calcio, Leihe + Kaufoption)

Abgänge

Marco Perchtold – Karriereende

Benjamin Rosenberger – ablösefrei zu First Vienna FC (Admiral 2. Liga)

Atsushi Zaizen – ablösefrei zu SW Bregenz (Admiral 2. Liga)

Kevin-Prince Milla – gewechselt zu Dukla Prag (CZE/1. Liga)

Moritz Eder – gewechselt zu Austria Salzburg (Admiral 2. Liga)

Antonio Tikvic – Rückkehr nach Leihende zu FC Watford (ENG/2. Liga)

Florian Wiegele – Rückkehr nach Leihende zu Viktoria Pilsen (CZE/1. Liga)

Romeo Vucic – Rückkehr nach Leihende zu FK Austria Wien (Admiral Bundesliga)

Milos Jovicic – derzeit vereinslos

László Kleinheisler – derzeit vereinsloos

Haris Mujanic – derzeit vereinslos

Marco Gantschnig (Leihe zu Austria Klagenfurt)

Vorbereitung

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Vorbereitung beim GAK gut war. Man hat sich klar festgelegt auf junge dynamische Zugänge zu setzen und diese auch verhältnismäßig schnell verpflichtet. Trainer Feldhofer hatte eine volle Vorbereitung Zeit, seine Ideen der Mannschaft vorzustellen und diese dann auch umsetzen zu lassen. Zum Ende der Vorbereitung hin konnte man dann auch bei den Spielen gegen MSK Zilina (SVK) und SV Kapfenberg sehen, dass neue Spieler, wie Hochleitner, Harakate oder andere sich gut einfanden und Tore erzielten. Der mediale Höhepunkt der Vorbereitung war die Weiterverpflichtung von Tio Cipot. Der Slowene zeigte am Ende der Saison, dass er die Qualität des Teams heben kann. Besonders bei den eigenen Fans auf Social Media, sorgte die Weiterverpflichtung für äußerst viel Freude.

Blöd, dass das nur dann der Dämpfer bei der Cuppartie in Dornbirn kam. Die Rotjacken waren die ganze Spielzeit überlegen. Allerdings wenn die vielen Hochkaräter nicht genutzt werden und Dornbirn ein Tor aus einem Handelfmeter macht, dann scheidet man aus und dies trat bei den Grazern ein. Team, Trainer und Sportdirektor waren sichtlich enttäuscht über das Spiel, dass man mit mehreren Toren Unterschied gewinnen hätte sollen. Eine Woche hat der GAK jetzt Zeit, die Fehler auszubessern und zumindest in der Liga für einen guten Start zu sorgen.

Kader

Kadergröße: 24 Spieler (Stand: 31. Juli)

Durchschnittsalter: 26,0 Jahre

„Rising Stars“

Einen jungen Spieler sollte man im Augen behalten: Ramiz Harakaté. Der junge Franzose hat eine gute Ballbehandlung und eine ordentliche Geschwindigkeit. Bei den Trainings und in den Testspielen hat er mehrere Male sein Talent aufblitzen lassen. Wenn der GAK gut in die Liga startet und er schnell Fuß fasst, so könnte Harakaté ein wichtiger Spieler in der Offensive werden, dem ich insgesamt 12 Scorerpunkte zutrauen würde.

Ankick-Tipps

Bereits weiter oben im Artikel habe ich ihn erwähnt: Tio Cipot sollte man im Kader haben, wenn man regelmäßig viele Punkte holen möchte. Besonders am Ende der letzten Saison hat er, meiner Meinung nach, noch mehr Verantwortung übernommen und gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Wenn er gesund und in Form ist, ist das der beste Spieler in der GAK-Offensive und auch ein Punktegarant bei Ankick.

Als weiteren Spieler würde ich Jacob Italiano nehmen. Der australische Dauerbrenner auf den Außen hat sich zur Rückrunde als Stammspieler etabliert und kann 90 Minuten über beide Seiten marschieren, ohne müde zu werden. Letztes Jahr gingen sich 3 Scorerpunkte (1 Tor, 2 Vorlagen) aus, dieses Jahr tippe ich bei Italiano auf 8 Stück.

Mögliche Aufstellung

Bank: Nicht, Graf, Gantschnig, Schiestl, Schriebl, Satin, Lichtenberger, Jano, Hofleitner

Spielanlage

Ferdinand Feldhofer hat gezeigt, dass die Spielanlage nicht bei jedem Spiel dieselbe ist, sondern Woche für Woche wird evaluiert, wie man dem Gegner am besten wehtun kann. Allerdings kann man sagen, dass der GAK unter dem aktuellen Trainer sehr variabel ist: Manchmal attackiert man höher, manchmal tiefer; einige Male versucht man sich rauszukombinieren, andere Male ist eine Seitenverlagerung oder der längere Passe in die Tiefe die richtige Lösung.

Somit kann gesagt werden, dass die Anlage und die Taktik von Spiel zu Spiel adaptiert wird, um jedes Spiel, im Idealfall, mit einem Dreier zu beenden.

Prognose

Weder beim Wetter noch bei einer ganzen Fußballsaison, fällt mir dies schwer, da bei beidem Millionen Sachen berücksichtigt werden müssen und sich die Variablen immer ruckartig ändern können. Ich traue mich allerdings zu behaupten, dass die Grazer mit der Erfahrung aus der letzten Saison mental und spielerisch stärker geworden sind, weswegen in der Saison ein Zittern um den Abstieg bis zur letzten Sekunde nicht der Fall sein wird.

Allerdings habe ich Stand heute noch nicht das Gefühl, dass man um den sechsten Platz mitspielen könnte. Somit wird es, meiner Meinung nach, wieder die Qualifikationsgruppe, allerdings wird man spätestens nach dem Ende der 31. Runde den Klassenerhalt feiern können.

Tipp Endplatzierung

Platz 9 – 11

Premiere für die Sky-Tippliga – jetzt mitmachen und gegen unser „Orakel“ Fredl und die Sky-Community tippen!

Gib jetzt deine Tipps in der Sky Tippliga ab!

Bild: GEPA