Premiere für die Sky Tippliga: Jetzt mitspielen!

Die Sky Tippliga startet in ihre erste Saison! Tippe alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga und vergleiche dich in einer Rangliste gegen Sky Faces, die Sky Community sowie gegen deine Freundinnen und Freunde. Hier geht’s zur Sky Tippliga!

Die Sky Tippliga ist ein interaktives Fußball-Tippspiel für die ADMIRAL Bundesliga. Ziel ist es, durch möglichst genaue Ergebnistipps Punkte zu sammeln und sich so in der Rangliste gegen andere User:innen und Sky Faces durchzusetzen. Die Tippliga ist online in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at kostenlos verfügbar.

Für die Teilnahme an der Tippliga benötigst du einen kostenlosen Community-Account von Sky Sport Austria. Das ist der gleiche Account, der z.B. auch beim Fußballmanager Ankick oder Gewinnspielen verwendet wird. Ankick-Fans brauchen also kein neues Profil.

2. Tipps abgeben

WÖCHENTLICHE SPIELTAGTIPPS