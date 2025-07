Die Sky-Saisonvorschau: FC Red Bull Salzburg

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den FC Red Bull Salzburg zusammengestellt von Sky-Redakteur und Kommentator Andreas Brandt.

Transfers

Zugänge

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach)

Frans Krätzig (FC Bayern München)

Jacob Rasmussen (Bröndby IF)

Sota Kitano (Cerezo Osaka)

Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen U19)

Abgänge

Oscar Gloukh (noch nicht offiziell; Wechsel zu Ajax steht aber kurz bevor)

Samson Baidoo (RC Lens)

Nicolas Capaldo (Hamburger SV)

Amar Dedic (im Frühjahr bei Marseille, jetzt: Benfica)

Janis Blaswich (zurück nach Leipzig)

Maximiliano Caufriez (war Leihspieler von Clermont Foot)

Daouda Guindo (Vertrag ausgelaufen)

Ignace van der Brempt (Como)

Dijon Kameri (KS Cracovia)

Bryan Okoh (wechselt zu Lausanne-Sport)

Valentin Oelz (Vertragsende/wechselt zu Blau-Weiß Linz)

Samson Tijani (Vertragsende/FK Dukla Prag)

Tim Paumgartner (fix zum GAK)

Raphael Hofer (fix zu NS Mura)

Jonas Krumrey (fix zu Holstein Kiel)

Nicolo Turco (Vertragsauflösung)

Luka Reischl (Den Haag)

Leihspieler

Hendry Blank (Hannover 96)

Leandro Morgalla (VfL Bochum)

Zeteny Jano (GAK)

Gaoussou Diakite (Lausanne-Sport)

Vorbereitung

Die Salzburger haben einen ungewöhnlichen und ereignisreichen Sommer hinter sich. Schon zwei Wochen nach Saisonende sind die Bullen wieder im Trainingszentrum in Taxham zusammengekommen, um sich auf die Klub-WM in den USA vorzubereiten. Mit dabei waren da auch schon die Neuzugänge Stefan Lainer, Frans Krätzig, Jacob Rasmussen und Sota Kitano. Kerim Alajbegovic ist erst nach der Zeit in den USA dazugestoßen.

Insgesamt waren die Salzburger mit einem Tross von über 60 Mann in den USA. Für alle ein einzigartiges Erlebnis, wie unisono betont wird. Rein sportlich haben die Bullen trotz Vorrundenaus die Heimreise nicht unzufrieden angetreten. Ein Sieg gegen Pachuca, ein respektables 0:0 gegen die Millionen-Truppe von Al-Hilal und eine erwartbare Niederlage gegen Real Madrid haben knapp nicht fürs Achtelfinale gereicht. Und finanziell war’s ohnehin eine lukrative Angelegenheit.

Positive Auswirkungen dürfte die Zeit in den USA auch aufs Mannschaftsgefüge gehabt haben. Man hat viel Zeit miteinander verbracht, die Neuzugänge konnten sowohl auf als auch abseits des Platzes schnell integriert werden. Sehr erfreulich aus Salzburger Sicht waren unter anderem die Leistungen von Christian Zawieschitzky – der junge Tiroler ersetzte Alexander Schlager im Tor und hat seine Sache insgesamt hervorragend gemacht. Außerdem äußerst erfreulich: Das Comeback von Maurits Kjaergaard.

Nach der Klub-WM gab’s dann nochmal rund eine Woche Pause, ehe es mit der kurzen Vorbereitung auf die neue Saison losging. Zwei Testspiele gegen Qarabag FK (2:1-Sieg) und Derby County (1:2-Niederlage) wurden absolviert, ehe schon das Zweitrunden-Hinspiel in der Champions-League-Quali auf dem Programm stand. Mit dem Weiterkommen in der Champions-League-Quali und im ÖFB-Cup ist der Auftakt aus Salzburger Sicht mal gelungen. In eine Saison, in der nach zwei Spielzeiten ohne Titel die Sehnsucht nach „Silverware“ beim Liga-Krösus groß ist…

Kadergröße

34 Spieler, Durchschnittsalter 22,4 Jahre

„Rising Stars“

Er hat gegen Ende der vergangenen Saison schon mit guten Leistungen aufgezeigt, stand bei der Klub-WM in allen drei Spielen in der Startelf und es wäre keine Überraschung, wenn er in der laufenden Saison nochmal ein, zwei Schritte nach vorne machen würde: Eddie Baidoo. Er kann mit seiner Schnelligkeit sowie seiner Fähigkeit, gefährliche Situationen zu kreieren eine noch größere Bereicherung für das Offensivspiel der Bullen werden, als er es ohnehin schon ist.

„Ankick“-Tipps

Neben Eddie Baidoo sind die beiden Neuzugänge Sota Kitano und Kerim Alajbegovic heiße Tipps…

Mögliche Startelf

Spielanlage

Man hat’s bei den Spielen der Klub-WM sowie gegen Bergen (CL-Quali) und Dietach (ÖFB-Cup) schon gesehen: an der grundsätzlichen Ausrichtung der Salzburger unter Thomas Letsch hat sich über den Sommer nicht viel verändert. Die Salzburger spielen meist im 4-2-2-2 mit einer Doppelsechs und zwei offensiven Mittelfeldspielern auf den Halb-Positionen. Aber wie sagen Trainer aber immer so gerne: Wichtiger als die Grundformation sind die Prinzipien. Und die beinhalten in Salzburg natürlich auch diese Saison ein aggressives Spiel gegen den Ball. Nachdem es speziell in der Liga wohl oft gegen tiefstehende Gegner gehen wird, muss aber auch am Spiel mit Ball gearbeitet werden.

Prognose

Der Liga-Krösus lechzt nach zwei titellosen Spielzeiten nach Erfolg. Dementsprechend wichtig wird es sein, auch gut in die Bundesliga-Saison zu starten. Rouven Schröder (Geschäftsführer Sport) hat seine Ankündigungen wahrgemacht und hat den Kaderumbau weiter vorangetrieben, die Neuen machen in den ersten Wochen einen guten Eindruck. Fraglich ist, wie sich der Abgang von Unterschiedsspieler Oscar Gloukh (Wechsel zu Ajax auf der Zielgeraden) auf das Spiel der Salzburger auswirken wird. Die Rückkehr von Maurits Kjaergaard nach langer Verletzungspause tut dem Team jedenfalls erkennbar gut.

Ein Thema im Laufe der Herbstsaison wird die Belastungssteuerung werden, der Urlaub war kurz. Während Thomas Letsch auf manchen Positionen die Qual der Wahl hat (Stichwort: Angriff) ist der Kader auf anderen Positionen (Stichwort: Innenverteidigung) eher dünn besetzt. Dementsprechend bitter ist die Verletzung von John Mellberg. Gut möglich, dass Salzburg da noch auf dem Transfermarkt aktiv wird. Zumindest den ein oder anderen Abgang wird’s mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch geben, der Kader soll in der Offensive noch verkleinert werden.

Mit dem Weiterkommen in der Champions-League-Quali gegen den SK Brann (5:2 Gesamtscore) haben die Salzburger ein Etappenziel jedenfalls schon erreicht, die Bullen werden zumindest in der Europa-League-Ligaphase spielen. Und die Chance auf die Champions League lebt. Der Gegner in der 3. Quali-Runde heißt Club Brügge.

Tipp Endplatzierung

Meister

