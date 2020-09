Die Sky-Saisonvorschau: SKN St.Pölten

via

via Sky Sport Austria

Nach kurzer Sommerpause startet am Freitag die tipico Bundesliga bereits wieder in ihre neue Saison. Vor dem Ligaauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Saisonvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum spusu SKN St. Pölten, zusammengestellt von Sky-Reporter Simon Gronister.

Transfers:

Zugänge:

Armin Gremsl (Doxa Katokopias, Zypern)

Manuel Maranda (Carl Zeiss Jena, Deutschland)

Michael Steinwender (SV Mattersburg)

Michael Blauensteiner (Young Violets)

Peter Pokorny (FC Liefering)

Christoph Halper (SV Mattersburg)

Dor Hugi (Maccabi Petah Tikva, Israel)

Alexander Schmidt (Wolfsberger AC)

Abgänge:

Lukas Wackerle (Schwaz)

Thomas Vollnhofer (vereinslos)

Patrick Puchegger (SKU Amstetten)

Daniel Petrovic (vereinslos)

Martin Rasner (vereinslos)

Issiaka Ouédraogo (vereinslos)

Michael Ambichl (vereinslos)

Dominik Hofbauer (vereinslos)

Sandro Ingolitsch (SK Sturm Graz)

Lorenz Grabovac (First Vienna)

Alan (Kasimpasa, Türkei)

Kwang-Ryong Pak (vereinslos)

Luca Meisl (SV Ried)

Christoph Klarer (Southampton, England)

Cory Burke (Philadelphia, USA)

Durchschnittsalter Kader (24 Spieler): 24,5 Jahre

Budget: ca. 8 Mio. Euro

Saisonziel:

Nicht wieder in den Abstiegskampf rutschen – nach Möglichkeit Erreichen der Meistergruppe

„Rising Stars“:

Christoph Messerer, Peter Pokorny, Alexander Schmidt

Trainer:

Robert Ibertsberger (seit März 2020; Vertrag bis Juni 2021)

Funktionäre: Helmut Schwarzl, Präsident; Andreas Blumauer, General Manager; Georg Zellhofer, Sportdirektor

Mögliche Aufstellung:

System: 4-4-2

Verletzte: Keine

Aufstellung + Ergebnis 1. Runde im Cup:

3:1 Auswärtssieg beim ATSV Wolfsberg

SKN-Tore: Schulz (5.), Davies (35.), Muhamedbegovic (60.)

Spielanlage:

Robert Ibertsberger möchte seine Mannschaft in der Saison 2020/21 deutlich variabler auf dem Spielfeld sehen. Während in der Qualifikationsgruppe vor allem die Defensive stabilisiert wurde, sollen nun auch offensiv mehr Akzente gesetzt werden.

Prognose Vereinsredakteur:

Wieder einmal gibt es viele neue Gesichter bei den Niederösterreichern. Der SKN hat den Kader über die Sommerpause deutlich verschlankt. 15 Spieler mussten den Verein verlassen, bislang wurden aber „nur“ acht neue Akteure verpflichtet. Trainer Robert Ibertsberger wollte frischen Wind in die Mannschaft bringen um nicht wieder in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Vielleicht ist so ja auch das Erreichen der Meistergruppe möglich..